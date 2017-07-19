Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде

Суды общей юрисдикции столицы продолжают осваивать Комплексную информационную систему судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Большая часть из них теперь не тратит время на пересылку исполнительных листов в Управление Федеральной Службы судебных приставов по Москве в бумажном формате: электронные документы отправляются за считанные секунды благодаря подсистеме межведомственного взаимодействия КИС СОЮ.

Районные суды Москвы отправляют документы приставам в электронном виде

В 19 районных судах столицы, а также в Мосгорсуде, внедрена система межведомственного взаимодействия с Управлением ФССП по Москве. Во всех этих учреждениях проведено обучение сотрудников — самих судей, выписывающих исполнительные листы, и их помощников, которые отвечают за отправку документа.

«Никакие новые инфраструктурные вопросы для этого тиража решать не приходилось, поскольку программное обеспечение единое для всех судов, и оно было установлено еще в прошлом году. Вся информация по решению попадает в исполнительный лист из карточки электронного дела в соответствующей системе. Что касается обучения, то оно проходило штатно: организовывались группы обучающихся, проходила демонстрация процедур заведения электронного исполнительного листа, подписания его электронной подписью и отправки в московские отделы ФССП», — рассказывает Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок», которая реализует проект КИС СОЮ.

До появления КИС СОЮ исполнительные листы приставы получали в бумажном виде

Процесс подключения районных судов к системе отправки электронных исполнительных листов проходит поэтапно. Ожидается, что в целом по Москве он завершится уже в конце лета 2017 г.

Исполнительные листы формируются за несколько секунд

Постепенное расширение интеграции на все суды общей юрисдикции города стало возможным после успешного опыта интеграции с подсистемой межведомственного взаимодействия КИС СОЮ в Бутырском районном суде. Там исполнительные листы приставам отправляют с августа прошлого года. За это время московские приставы получили от Бутырского райсуда несколько сотен исполнительных листов. Все 20 подключенных судов отправляют около 900 исполнительных листов ежемесячно. Со временем этот поток будет только нарастать.

Такое взаимодействие призвано ускорить исполнение судебных решений, повысить эффективность контроля над ходом процесса, а также сэкономить бюджетные средства, расходуемые на почтовую связь.

«Уже сейчас процедура взыскания денежных средств заметно ускорилась. Если использовать бумажную отправку, то Почтой России документы идут приставам до двух недель, это долгий процесс. В нашем случае — это вопрос нескольких секунд», — отмечает Сергей Фролов, директор по работе с корпоративными заказчиками компании «Крок».

На законодательном уровне обмен исполнительными документами в электронном виде регламентирован постановлением Правительства РФ от 20.10.2015 № 1121 («Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа»). Отправка бумажных копий по законодательству не требуется.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запустились 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы, которые в настоящее время дорабатываются. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Почта России, Служба судебных приставов, Казначейство и другие.



Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ — $40,8 млн. Эти средства были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.