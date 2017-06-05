«Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога

Бывший главный маркетолог «Киевстара» Святослав Горбань переходит в «Мегафон». Это уже не первый переход маркетологов украинских сотовых операторов в Россию.

Из «Киевстара» в «Мегафон»

Как стало известно CNews, Святослав Горбань, долгое время отвечавший за маркетинг в различных украинских сотовых операторах, переходит в российский «Мегафон». Об этом CNews рассказал два источника на российском и украинском телекоммуникационных рынках. В пресс-службе «Мегафона» от комментариев отказались. По словам одного из источников CNews, в «Мегафоне» Горбань займет позицию директора по стратегическому маркетингу.

Горбань 13 лет работал в маркетинговом блоке сотового оператора UMC (впоследствии переименованного в «МТС-Украина» - украинскую «дочку» МТС), в том числе занимая пост директор по маркетингу. В 2013 г. он перешел на аналогичную должность в «Киевстар» - украинского оператора, входящего в группу Veon (ранее известную как Vimpelcom, чья российская «дочка» работает под торговой маркой «Билайн»).

В начале 2017 г. Горбань покинул свой пост в «Киевстаре». Тогда гендиректор «Киевстара» Петр Чернышев говорил, что «Святослав перерос и телеком, и должность директора по маркетингу». О его новом место работы не сообщалось.

Украинские маркетологи в российских сотовых операторах

Святослав Горбань будет не первым маркетологом украинских сотовых операторов, переехавшим в Россию. В 2011 г. Василь Лацанич, вице-президент «МТС-Украина» по маркетингу, перешел на аналогичную должность в российский МТС (недавно появилась информация, что он переходит в группу Veon).

Карьерный путь другого выходца из «Киевстара»

Предшественник Горбаня на посту директора по маркетинга «Киевстара» Тарас Пархоменко в 2013 г. возглавил казахстанского сотового оператора «Кар-Тел» (также входит в группу Veon). Причем при Пархоменко «Кар-Тел» выделился из бизнес-единицы СНГ и стал отдельной бизнес-единицей внутри Veon.

Проработавший 17 лет в украинском телекоме Святослав Горбань переходит в российский «Мегафон»

В 2016 г. Пархоменко покинул пост главы «Карт-Тел». А в начале 2017 г. стало известно, что Пархоменко занял пост коммерческого директора Veon в макрорегионе Евразия, который объединяет постсоветские страны кроме России.