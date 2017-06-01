«1С» впервые в истории заработала на сервисах больше, чем на ПО

По итогам 2016 г. в «1С» констатировали принципиальное изменение в структуре своих бизнес-показателей: продажи сервисов превысили выручку от лицензий на ПО.

Смещение акцентов в «1С»

В 2016 г. выручка компании «1С» от продажи подписок и сервисов впервые превысила оборот от реализации лицензий на программное обеспечение. Об этом сообщил директор организации Борис Нуралиев, отметив, что превышение было незначительным.

При этом продажи лицензий на ПО в сравнении с 2015 г. все равно выросли на 13%, в то время как сервисное направление прибавило 18%. «Наибольший объем дают нам сегодня наши традиционные сервисы — информационно-технологическое сопровождение», — говорит Нуралиев.

Рост общего бизнеса — объемов продаж группы «1С» c дочерними, совместными и розничными предприятиями — Нуралиев по итогам 2016 г. оценивает в 6%. В его понимании, на фоне общей экономической ситуации в стране это достаточно хороший результат. Абсолютных значений выручки компании глава «1С» не раскрыл.

Рыночные доли вендоров

По данным IDC, на которые сослался Борис Нуралиев, в 2016 г. среди ведущих поставщиков информационных систем управления предприятием (ERP и др.) на российском рынке «1С» сейчас занимает второе место с долей в 32,9%. По сравнению с 2015 г. она прибавила 0,2%. Лидером здесь по-прежнему остается SAP с долей в 49%. У Microsoft сейчас 8,8%, у Oracle — 4%, у «Галактики» — 2,2%. На остальных игроков приходится 3,2%.

Комментируя отчасти скромный прирост доли рынка «1С», несмотря на объявленный государством курс на импортозамещение, Нуралиев подчеркивает, что в исследовании учтены деньги в российской валюте. «У нас рублевые цены, и чтобы даже просто сохранить свою долю, нам приходится в штуках существенно наращивать продажи», — говорит он.

Борис Нуралиев: «1С» стало модным

«С другой стороны, если откатиться на уровень 2013 г., когда ценообразование было более или менее понятно, в среднем лицензия на “1С” обходилась в $150 за одно рабочее место, а SAP — $2 тыс. И в рабочих местах доля “1С” на рынке интегрированных информационных систем тогда составляла 83%», — вспоминает Нуралиев.

Мнение главы «1С» об импортозамещении

По мнению бизнесмена, на рынке существует легенда, частично подогреваемая зарубежными вендорами, о том, что «1С» подходит только для небольших организаций. Нуралиев с такой точкой зрения не согласен, заверяя, что его компания сейчас серьезно конкурирует на рынке автоматизации больших компаний и крупнейших холдингов.

Доли вендоров систем управления предприятием на российском рынке в 2016 году

«Чем реально хорошо импортозамещение, так этот тем, что “1С” стало модным. — говорит он. — В крупных холдингах есть ответственные за импортозамещение люди, им надо как-то отчитываться. Раньше они стеснялись, что у них внедрено “1С:Предприятие”, для них это было не так парадно, как внедрение крупной иностранной системы. А теперь нам стало легче получать согласие на публикацию самого факта внедрения».

При этом Нуралиев не склонен считать лозунг об импортозамещений каким-то особо значимым фактором для развития своего бизнеса. «Реально никто не станет покупать у нас системы только из-за того, что они отечественные», — настаивает он.