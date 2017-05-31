Северная Корея выпустила планшет под брендом iPad

Северокорейская компания Ryonghung представила планшетный ПК под названием «iPad», отдаленно напоминающий бюджетные Android-гаджеты 3-летней давности. Apple пока никак не отреагировала на нарушение права о торговых марках.

Международное право о торговых марках? Нет, не слышали

Компания Ryonghung из Северной Кореи представила свой собственный планшет под названием iPad, сообщило северокорейское новостное агентство NK News.

Несмотря на тот факт, что продукт с таким названием выпущен с явным нарушением прав на официально зарегистрированную торговую марку Apple Computer, компания Ryonghung не только рекламирует свое изделие внутри Северной Кореи, но также представило рекламные материалы на английском языке.

«Сейчас Ryonghung iPad популярен у покупателей», - сообщает рекламный плакат компании. – «Он [планшет] обеспечивает ряд функций, таких как чтение различных источников цифровой информации, офисные задания и работу с документацией. Он также поддерживает более 40 приложений».

Доморощенный iPad изнутри

Северокорейская «версия» iPad, по данным NK News, представляет собой сверхбюджетное по нынешним временам решение на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц, оснащенное 1 ГБ оперативной памяти и скромным встроенным хранилищем емкостью всего 8 ГБ.

Описание планшета Ryonghung iPad

Упомянутые выше «более 40 приложений» для планшета от Ryonghung загружаются с внешнего носителя – флеш-карты TF (MicroSD). В списке доступных для планшета программ упомянут словарь, приложение для фермерства и приложение Good Doctor 3.0.

В спецификациях планшета вскользь упомянуто «сетевое подключение», однако скорее всего речь идет об интранет-сети Северной Кореи, имеющей большие ограничения доступа.

Рекламная листовка о Ryonghung iPad

По своим характеристикам планшет Ryonghung iPad даже близко не похож на какую-либо версию Apple iPad.

iPad – не первый случай северокорейского контрафакта

Специалисты сайта Gizmodo указывают, что это не первый случай, когда северокорейские компании пиратствуют с торговыми марками Apple. Так, пару лет назад на торговой ярмарке в Пхеньяне был замечен клон Apple iMac.

Северокорейский клон Apple iMac

Примерно в это же время в Северной Корее появилась копия операционной системы Apple OS X, названная «Red Star 3.0», способная запускаться под Windows и показывать предустановленные обои милитаристической тематики.

Северокорейская ОС Red Star 3.0, клон Apple OS X

По мнению специалистов Gizmodo, нет никакого особого смысла в выпуске планшета Ryonghung iPad, который даже внешне не имеет ничего общего с оригинальным Apple iPad. В Gizmodo также высказывают сомнение в том, Apple отправит своих юристов в Пхеньян для оспаривания прав на свою торговую марку.

Предыдущие проблемы Apple с торговой маркой iPad

В 2012 г. в рамках судебного разбирательства в Высшем народом суде Гуандуна (Guangdong High People's Court), Китай, компания Apple выступила с заявлением о том, что в 2009 г. приобрела все права на бренд iPad у компании Shenzhen Proview Technology.

Китайские власти настаивали на том, что права на эту торговую марку из Китая никогда не передавались. Суд постановил, что Proview все еще владеет этой торговой маркой в Китае, и запросил у властей запрет на продажи планшетов iPad в стране.

В результате судебное разбирательство закончилось выплатой тем, что Apple согласилась выплатить китайской компании $60 млн отступных за окончательное получение прав на бренд iPad и снятие ограничений на продажи планшетов на китайском рынке.