Meizu разделилась на три разных бренда

Вопреки циркулировавшим ранее слухам о разделении Meizu и Blue Charm в самостоятельные предприятия, компания ограничилась внутренней реструктуризацией и перестановками в руководстве компании.

Под одной крышей

Китайская компания Meizu Technology официально объявила о реорганизации своего бизнеса. Отныне Meizu будет представлена тремя основными подразделениями. Одно из них продолжит заниматься разработкой и производством мобильных устройств и другой продукции под собственным брендом Meizu.

Второе подразделение компании будет заниматься выпуском бюджетных смартфонов под торговой маркой Blue Charm – по аналогии с торговой маркой смартфонов Honor, выпускаемых компанией Huawei.

Третье подразделение компании продолжит разработку и продвижение операционной системы Flyme OS – дальнейшим развитием YunOS от Meizu на базе проекта с открытым исходным кодом Google Android Open Source Project (AOSP).

Перестановки в руководстве Meizu

Реорганизация бизнеса также повлекла за собой значительные перестановки в руководстве компании. Так, по данным китайского издания Anzhuo.cn, Хуан Чжан (Huang Zhang), известный также как Джек Вонг (Jack Wong), останется CEO Meizu, однако теперь на него также возложено общее курирование производства флагманских мобильных устройств под торговой маркой Meizu.

Хуан Чжан, CEO Meizu

Ли Нан (Li Nan), занимавший ранее пост вице-президента Meizu по продажам и маркетингу, получил кресло президента подразделения Blue Charm, но в то же время продолжит руководство глобальными вопросами брендинга, продаж и маркетинга всей компании.

Ли Нан, президент Blue Charm и главный маркетолог Meizu

Бывший CEO компании Бай Юнсянь (Bai Yongxiang), руководивший Meizu в отсутствие Джека Вонга, станет президентом подразделения Meizu с непосредственной отчетностью перед Джеком Вонгом.

Бай Юнсянь, глава подразделения Meizu

Ян Янь (Yang Yan), занимавший ранее пост вице-президента Meizu по технологиям, отныне становится президентом Flyme.

Ян Янь, президент Flyme

Будущее смартфонов Blue Charm

Первый смартфон E под торговой маркой Blue Charm были представлены компанией Meizu в августе 2016 г. Смартфон под названием Blue Charm E под управлением Flyme OS был ориентирован исключительно на внутренний рынок Китая. В международную розницу смартфон поступил с совершенно иным названием Meizu M3E под управлением Android с оболочкой Flyme.

Смартфон Meizu E2

В нынешнем году Meizu намерена представить смартфон Meizu E2, который также будет продвигаться под названием Blue Charm 2E (варианты: M2E, Meilan 2E). В китайском интернете уже есть предварительные обзоры 5,5-дюймовой новинки с Full HD дисплеем, оснащенной 8-ядерным процессором Helio P25 с графикой Mali-T880 MP2, 3 ГБ или 4 ГБ (до 6 ГБ) оперативной памяти LPDDR4X, 32 ГБ или 64 ГБ внутренним накопителем и 13-МП камерой с автофокусной оптикой f/2,2 и вспышкой на 4 светодиодах.

Характеристики смартфона Meizu E2

Ранее в Сети циркулировали слухи что Meizu E2 будет оснащаться сдвоенной 13-МП камерой и станет первым смартфоном производителя с двумя тыльными камерами, однако информация до сих пор так и не подтвердились.

Смартфон Meizu E2

В настоящее время нет никакой достоверной информации о том, намерена ли Meizu выводить бюджетный бренд Blue Charm на международный рынок или оставит его для потребления внутри Китая, продолжив продвигать за его пределами модели Meizu E.