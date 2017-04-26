Минобороны отменило миллиардный ИТ-тендер с предсказуемым победителем

Минобороны без объяснения причин отменило тендер на развитие базы данных онлайн-архива о Великой Отечественной войне со стартовой ценой 930 млн руб. Если бы этого не произошло, то с высокой долей вероятности контракт бы достался корпорации «Элар», все последние годы побеждавшей в сходных тематических тендерах, соревнуясь в них исключительно со связанными с собой структурами.

Отмена тендера Минобороны

Минобороны свернуло тендерную процедуру по выбору подрядчика на пополнение интерактивного сервиса «Память народа» информацией о потерях и ранениях воинов в период Великой Отечественной войны и модернизацию специального ПО банка данных «Мемориал», содержащего информацию погибших и пропавших без вести во время войны и послевоенный период. Извещение об отмене определения поставщика появилось на сайте госзакупок — без указания причин прекращения процедуры.

Данный конкурс стартовал 20 марта 2017 г. с начальной ценой контракта в p932,4 млн. Претендентами на него выступили ООО «Электронный архив» («Элар»), запросившее за свои услуги p930,9 млн, и HПО «Опыт», указавшее в заявке сумму предложения на уровне p931,7 млн.

Оценить эти заявки Минобороны намеревалось 21 апреля 2017 г., однако, судя по представленным в публичном доступе документам, этого не произошло. Извещение об отмене конкурса было опубликовано 25 апреля.

Минобороны свернуло тендер на модернизацию электронных архивов Великой Отечественной войны

Минобороны не дало ответа на вопрос CNews о причинах отмены тендера. Корпорация «Элар» к моменту публикации этого материала не смогла предоставить CNews комментариев к ситуации. Контакты HПО «Опыт» в открытом доступе отсутствуют.

Неизменное контрактование с «Эларом» и его связанность с «Опытом»

Как показывает анализ документов на сайте госзакупок, «Элар» все последние годы по факту становится неизменным исполнителем заказываемых Минобороны работ по наполнению базы «Мемориала», в то время как НПО «Опыт» за редким исключением выступает его единственным оппонентом на тендерах, безальтернативно проигрывая.

Так, в начале 2011 г. министерство провело тендер на выполнение работ по совершенствованию банка данных «Мемориал» с начальной ценой контракта в p34,78 млн. Претендентами на него выступили НПО «Опыт» и ЗАО «Электронный архив», которое и стало победителем. Сходный тендер прошел в середине 2012 г. с ценой лота в p40,8 млн. Снова единственные претенденты — НПО «Опыт» и ЗАО «Электронный архив». Снова контракт достается второй из этих организаций.

Еще один подобный тендер прошел в 2013 г. с начальной ценой контракта в p40,3 млн. Помимо ЗАО «Электронный архив» на него претендовало ООО «Сканикс», однако данная организация связана как с НПО «Опыт» — через одного и того же гендиректора Илью Капканова, так и с АО «Электронный архив» — через бывшего гендиректора «Сканикса» Оксану Мужицкую, одно время занимавшую такую же должность в татарстанской «дочке» АО «Электронный архив» (ранее одноименное ЗАО) — ООО «Элар-Татарстан». Контракт в итоге достался «Электронному архиву».

Аналогичный тендер на рубеже 2013-2014 гг. стартовал с ценой лота в p38,2 млн. В нем ЗАО «Электронный архив» участвовало единолично, поэтому контракт именно с ним и был заключен. Очередной тематический тендер прошел в конце 2014 г. с начальной ценой контракта в p34,4 млн. Участниками закупки снова выступили НПО «Опыт» и ЗАО «Электронный архив». Контракт снова отошел «Элару».

В тот же период Минобороны провело и более крупный тендер с начальной ценой контракта в p1,1 млрд — на развитие и пополнение банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа» и создание интерактивного сервиса «Память народа» и их размещение на аппаратно-программных средствах заказчика. Круг претендентов прежний — НПО «Опыт» и ЗАО «Электронный архив», победитель неизменен — «Элар».

Анализ ЕГРЮЛ позволяет говорить о связанности ЗАО «Электронный архив» и НПО «Опыт». В частности гендиректор «Опыта» Дмитрий Потемкин выступает соучредителем НПО «Элар», в то время как другим соучредителем заявлено ЗАО «Электронный архив». Обрывочные сообщения в интернете и кэш поисковых систем (например, удаленные резюме ИТ-специалистов) и вовсе указывают на тождественность рассматриваемых структур.

В новом отмененном тендере участвовало не ЗАО, а ООО «Электронный архив» (образовано 17 сентября 2014 г.), чья прямая связь с ЗАО или «Опытом» по ЕГРЮЛ не просматривается. Однако ООО помимо очевидной идентичности названия работает на том же, что и ЗАО, рынке, но в электронной базе арбитражных судов нет никакой информации об исках ЗАО к ООО о защите своего фирменного наименования.

Что предполагал отмененный тендер

Как следует из документов на сайте госзакупок, фронт предполагаемых работ был рассчитан на период до 24 ноября 2017 г. Целью этих работ были заявлены увеличение полноты и наглядности информации о судьбах фронтовиков, «наглядное отражение результатов работы Минобороны» в этой сфере, а также решение задач по патриотическому воспитания подрастающего поколения.

Исполнителю контракта предписывалось провести развитие сервиса «Память народа», увеличив его функциональность и улучшив эргономику веб-интерфейса, осуществить оптимизацию программного кода и настроек программно-технического комплекса баз данных «Мемориал» и «Подвиг народа» и сайта «Память народа». Также подрядчику нужно было проанализировать события информационной безопасности и предложить меры по защите данных.

Кроме того, контракт подразумевал обработку архивных документов о потерях и создание электронного ресурса для пополнения существующих разделов сервиса «Память народа», а также инсталляцию модернизированного специального ПО этого сервиса.

Работа с бумагой (ее оцифровка) подразумевала пополнение архивов информацией из трофейных и содержащихся в зарубежных архивах документов о советских военнопленных и захороненных за рубежом (20 тыс. записей), обработку документов, уточняющих потери (17,8 млн записей), и документов о ранениях и умерших от ран в госпиталях и медсанбатах (32,8 млн дел).