Продажи планшетов в России падают 12 кварталов подряд

В IV квартале 2016 г. производители поставили в Россию около 1,45 млн планшетов. Это на 20,1% меньше, чем в прошлом году. Спад продаж в потребительском сегменте длится 12 кварталов подряд. Причина – распространение смартфонов с большим экраном, способных заменить планшет.

Итоги квартала и года

В IV кв. 2016 г. российский рынок планшетов сократился на 20,1%, если говорить о количестве устройств, и на 23,7%, если говорить об их стоимости, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В общей сложности за квартал на рынок поступило около 1,45 млн устройств. Продажи планшетов в потребительском сегменте сокращаются уже 12 кварталов подряд. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC, проанализировавшая рынок по методике IDC Quarterly Tablet Tracker.

В целом в 2016 г. российский рынок планшетов сократился на 22,9% в натуральном выражении и на 27,8% в денежном, если сравнивать с 2015 г. Количество устройств, поступивших на рынок за год, составило 4,71 млн. Лидером рынка по итогам года стала компания Irbis, в первую пятерку также вошли Samsung, Lenovo, Digma и Prestigio.

Причины и следствия падения рынка

IDC считает, что основной причиной падения спроса на планшеты стала популярность смартфонов с большой диагональю экрана. С распространением таких аппаратов планшеты перестали быть устройствами первой необходимости. Кроме того, некоторые пользователи специально откладывают покупку планшета, поскольку ждут обвала цен.

Пошел четвертый год падения продаж планшетов в России



По словам старшего аналитика IDC Натальи Виноградовой, продолжительное падение спроса заставляет вендоров сокращать модельный ряд, а также фокусироваться на моделях премиального и среднего класса. Планшеты обычного форм-фактора становятся нишевым товаром.

Расцвет трансформеров

В 2016 г. спрос на планшеты-трансформеры в России вырос на 39,6% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о гибридных устройствах, которые превращаются в подобие ноутбука путем присоединения клавиатуры. Разработчики уделяют трансформерам все больше внимания, создавая для них собственное ПО, а также развивая специализированные технологии воспроизведения звука и видео, хранения данных на SSD-накопителях и т. д.

В IDC полагают, что со временем трансформеры смогут составить конкуренцию традиционным ноутбукам. По словам Виноградовой, спрос на них будет расти даже несмотря на трудности, которые переживает рынок ПК в целом. Особенно популярными гибридные модели должны стать в бизнес-сегменте, поскольку уровень мобильности корпоративных сотрудников растет, при этом все больше рабочих процессов получает цифровую форму.

Мировой рынок планшетов

Мировой рынок планшетов также рушится, причем спад длится уже 9 кварталов подряд. По данным IDC, в IV кв. 2016 г. глобальные поставки составили 52,9 млн устройств, что на 20,1% меньше, чем в последнем квартале предыдущего года. В течение всего 2016 г. на рынок поступило 174,8 млн планшетов, что на 15,6% меньше, чем в 2015 г.

По итогам 2016 г. лидером мирового рынка стала Apple, доля которой составляет 24,4%. Однако компания несколько сдала позиции по сравнению с 2015 г. – продажи сократились на 14,2 %. Вторую строчку занимает Samsung, которая контролирует 15,2% рынка. Компания также демонстрирует спад продаж на 20,5% по сравнению с предыдущим годом.

Пятерку лидеров замыкают Amazon, Lenovo и Huawei, которые контролируют 6,9%, 6,3% и 5,6% рынка соответственно. При этом по сравнению с 2015 г. продажи Amazon выросли почти в 2 раза, а продажи Huawei – в 1,5 раза. Lenovo продемонстрировала незначительный спад продаж на 1,2%.