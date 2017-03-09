Правительство одобрило законопроект о товарных агрегаторах. Агрегаторы в шоке

Правительство одобрило законопроект о товарных агрегаторах, который может серьезно осложнить работу сервиса «Яндекс.Маркет»: агрегаторам придется нести ответственность перед покупателями за предоставленную информацию о товарах. Участники рынка возмущаются и говорят, что последнюю версию данного документа с ними не обсуждали.

Правительство отрегулирует товарных агрегаторов

Правительство одобрило законопроект о совершенствовании госрегулирования защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги в интернете. Об этом говорится в сообщении разработчика документа - Роспотребнадзора.

В пояснительной записке к документу сказано, что по мере развития сети интернет все серьезнее становятся проблемы, связанные с неурегулированными сегментами в электронной торговли. Речь идет, в первую очередь, о регулировании деятельности товарных агрегаторов, крупнейшим из которых является «Яндекс.Маркет».

Почему нужно регулировать агрегаторов

Из-за отсутствия регулирования в настоящее время агрегаторы не несут бремя соблюдения прав потребителей на предоставление информации о продавцах. При этом агрегаторы аккумулируют значительные суммы средств, направляемых покупателями на покупку товаров. Авторы законопроекта указывают, что законодательство ЕС и Белоруссии уже обязывает товарные агрегаторы соблюдать права потребителей.

Согласно законопроекту (его текст имеется в распоряжении CNews), под агрегатором понимается организация или индивидуальный предприниматель, который позволяет потребителю в сети интернет одновременно ознакомиться с предложениями продавцов каких-либо товаров, заключить с ними договора купли-продажи и произвести предварительную оплату путем перевода средств на банковский счет.

Правительственный законопроект о товарных агрегаторах «в корне отличается» от той версии,

которую в 2016 г. бизнес-сообщество согласовало с госведомствами

Продавец вправе потребовать от организаций и индивидуальных предпринимателей, уполномоченных действовать в интересах продавцов и изготовителей, предоставить подтверждение таких полномочий. Такого рода организации, как и агрегаторы, обязаны довести до потребителе информацию о себе и об изготовителях и продавцах товаров.

Ответственность агрегаторов

Если агрегатор предоставил недостоверную информацию о товаре или продавце, то ему придется нести ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему такой информации. В то же время ответственность за надлежащее соблюдение договоров, заключенных продавцом с покупателем с помощью агрегатора, а также за надлежащее качество переданных покупателем товаров лежит на продавце.

Агрегатор обязан вернуть внесенную ему покупателем предоплату в случае, если товар не был доставлен в срок и потребитель проинформировал продавца о расторжении по этой причине договора купли-продажи. Возврат средств должен быть осуществлен в течение десяти дней с момента получения агрегатором претензии от продавца.

Аналогично агрегатор обязан вернуть средства покупателя в случае, если он отказался принять товар по причине предоставления агрегатором недостоверной информации о товаре или о продавце. Но если продавец сообщит агрегатору о принятии покупателем товара, то агрегратор в вышеупомянутых случаях будет вправе не возвращать денежные средства.

Не та версия законопроекта

Первая версия данного законопроекта появилась еще в 2015 г. В работе над документом принимала участие Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). С тех пор к документу неоднократно высказывались замечания, в том числе против принятия такого рода закона был «Яндекс» (владелец «Яндекс.Маркет»).

В предыдущей версии законопроекта говорилось о том, агрегатор должен нести ответственность в случае предоставления недостоверной информации о товаре или продавце «за реальный ущерб» потребителю в пределах суммы предварительной оплаты, переведенной на банковский счет агрегатора. Однако Минюст посчитал такую формулировку неудачной: в случае размещения недостоверной информации агрегаторов только агрегатор должен нести за нее ответственность, поскольку продавец никаких нарушений не совершал.

В пресс-службе «Яндекса» отмечают, что одобренная правительством версия законопроекта «в корне отличается» от версии документа, которая летом 2016 г. была согласована бизнес-сообществом и различными ведомствами.

В нынешней версии документ учитывает роли агрегатора, который всего лишь выполняет роль информационного посредника между потребителей и продавцом, возлагает на него чрезмерную ответственность и фактически приравнивает агрегатора к продавцу. Принятие документа в таком виде создаст большие проблемы малому бизнесу, для которого агрегаторы зачастую являются основным каналом дистрибуции.

Агрегатор окажется в полной зависимости от продавца

Куратор рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве Ирина Левова также говорит, что документ в нынешнем виде отличается от той версии законопроекта, которая в 2016 г. была согласована на рабочей группе при Роспотребднадзоре.

В частности, из нынешней версии законопроекта следует, что агрегатор должен будет нести ответственность за ретрансляцию любой информации от продавца, а не только заведомо ложной, как было в предыдущей версии документа.

В то же время агрегатор «не держит в руках товар» и не имеет возможности в каждом случае проверить достоверность переданной информации о нем. Также в нынешней версии законопроекта нет ранее присутствовавшей нормы об ограничении ответственности агрегатора в пределах поступившей на его счет суммы предоплаты. Это ставит агрегатора в полную зависимость от продавца и позволяет покупателя требовать возмещения убытков как с продавца, так и с агрегатора, недоумевает Левова.

Наконец, крайний срок для рассмотрения агрегатором претензий не позволяет ему проверить, действительно ли покупатель не получил или отказался от получения товара. Это создает большую почву для злоупотреблений, предупреждает Левова.

«М.Видео» поддерживает законопроект

В то же время руководитель маркетплейса Goods (недавно запущен «М.Видео») Семен Кунин говорит, что данная платформа изначально запускалась с максимально полной и проверенной информацией по каждой категории товаров и по каждому продавцу и с максимальной ответственность за качество товаров, сертификацию, возможный обмен и возврат. Аналогичные общие требования для всего рынка, закрепленные законодательно, повысят прозрачность российского ритейла и защитят права потребителей, уверен Кунин.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Госдумы. В случае его принятия документ вступит в силу только через 180 дней. В Роспотребнадзоре объясняют столь длительный срок необходимостью создать переходный период для субъектов предпринимательской деятельности.