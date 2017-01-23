Oracle уволила сотни сотрудников, включая разработчиков Sparc и Solaris

Oracle уволила до 1800 своих сотрудников, причем больше всего пострадали работники аппаратного сектора, в том числе разработчики процессоров SPARC и платформы Solaris. Причина – переориентация бизнеса на облачные решения. СМИ предсказывают скорый конец SPARC и Solaris.

Oracle провела сокращение

Компания Oracle сократила более 1 тыс. работников, в основном сотрудников своего аппаратного подразделения в Санта-Кларе в США. В их число попали разработчики процессоров архитектуры SPARC и связанной с ними платформы Solaris. Всего в Санта-Кларе было сокращено около 450 человек, а общее число уволенных сотрудников компании, по данным ресурса The Layoff, может достигать 1800 человек.

Этот же ресурс сообщает, что, предположительно, 200 человек было сокращено в подразделении в Берлингтоне, США. Также работы лишились 100 сотрудников Oracle в Сан-Диего в США, 25 – в американском Остине, 100 – в Индии, 200 – в Китае, и 100 – в Осло в Швеции.

Помимо разработчиков техники и софта было уволено небольшое количество менеджеров, администраторов и технического персонала. Компания сообщила в Министерство США по развитию наемного труда, что все сотрудники получат зарплату и другие выплаты в полном объеме за 60 дней.

Возможные последствия

Oracle заявила, что не собирается ликвидировать подразделение в Санта-Кларе, где проведены самые масштабные сокращения, а лишь хочет перефокусировать этот бизнес с традиционного аппаратного обеспечения на облачные решения.

Однако в СМИ циркулирует информация, что дни процессоров SPARC и платформы Solaris сочтены, подтверждением чему как раз и является эта волна сокращений. Ресурс ZDnet отмечает, что каких-то радикально новых релизов этих продуктов ждать не следует, поскольку даже в официальном плане работ Oracle недавно заменила новое поколение платформы Solaris 12 на версию Solaris 11.next.

Компания Oracle планирует переориентировать бизнес на облачные решения в связи с их прибыльностью

Компания занялась производством процессоров SPARC и разработкой платформы Solaris после того, как в 2009 г. выкупила компанию Sun Microsystems за $7,4 млрд. Процессоры используются в производстве серверов и аппаратных систем Oracle. В июне 2016 г. компания сообщила, что собирается сделать SPARC S7 частью сервиса Oracle Cloud.

Причина смены курса

Причина переориентации бизнеса на облачные решение – большая прибыльность этих решений по сравнению с более традиционными источниками дохода Oracle.

За сентябрь-ноябрь 2016 г. выручка от продажи лицензий на софт Oracle упала на 20%, а выручка от продажи аппаратуры – на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одновременно с этим выручка от реализации решений типа SaaS («ПО как услуга») и PaaS («платформа как услуга») выросла на 68%.

Сокращения в Microsoft

По количеству сотрудников увольнения в Oracle затмили другое громкое сокращение последних дней: компания Microsoft решила уменьшить свой глобальный штат на 700 человек. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил ресурс Business Insider. Официальное объявление должно последовать через несколько дней во время оглашения результатов последнего квартала.

Глобальный штат Microsoft насчитывает около 113 тыс. человек. Новая волна сокращений будет равномерно распределена по всем подразделениям и странам. Цель принимаемых мер – оптимизация работы штата и его обновление, а не снижение расходов компании, пишет Business Insider. При этом совсем недавно, в июне 2016 г., Microsoft объявила о сокращении 2850 сотрудников, и большая часть из них в настоящий момент уже уволены.