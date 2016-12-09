ФСБ обыскивает кабинет главы «Почты России», получателя астрономической премии

Офис «Почты России» был подвергнут обыску в связи с возможностью возбуждения уголовного дела против гендиректора предприятия Дмитрия Страшнова, получившего необоснованно большую премию в 2014 г. В ходе обыска была изъята зарплатная документация и жесткие диски компьютеров.

ФСБ обыскала офис «Почты России»

ФСБ провела обыск в кабинете гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. Как сообщило издание «Лайф», при обыске были изъяты документы, в которых содержатся сведения о зарплате самого Страшнова и его заместителей. Также сотрудники ФСБ забрали жесткие диски компьютеров бухгалтерии и отдела кадров.

Астрономическая премия

По итогам 2014 г. Страшнов получил от «Почты России» вознаграждение в размере 95,4 млн руб. При этом месячный оклад гендиректора в 2013-2014 гг. составлял от 230 до 307 тыс. руб., а прочие выплаты позиционировались как премия. Средняя зарплата сотрудников «Почта России» в тот же период составляла 19,5 тыс. руб. в месяц.

Выплата премии была обусловлена тем, что в 2014 г. «Почта России» получила прибыль в размере 1,2 млрд руб. Однако эта прибыль была получена благодаря субсидии из госбюджета, составившей 5,4 млрд руб. Субсидия смогла перекрыть убытки предприятия в размер 4 млрд руб.

В то же время «Почта России» не смогла достичь ряда запланированных показателей. Например, показатель по инвестициям был выполнен лишь на 57%.

Обвинения Генпрокуратуры

Генпрокуратура РФ считает выплату премиальных в размере 94,5 млн руб. незаконной и настаивает на возбуждении уголовного дела. Соответствующее требование прокуратура выдвинула в конце прошлого месяца, направив необходимые материалы в Следственный комитет (СКР).

Продление трудового договора Дмитрия Страшнова до сих пор не было согласовано с правительством

Помомо Страшнова, дело должно быть возбуждено также против двух неназванных директоров департаментов Минкомсвязи, поскольку министерство курирует деятельность «Почты».

В отношении Страшнова может быть возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», в отношении чиновников Минкомсвязи – по статье 293 «Халатность».

Нарушение зарплатной ставки

Генпрокуратура указала на целый ряд нарушений в деле Страшнова. Так, в его контракте не была указана норма вознаграждения, что «позволило его существенно завысить». Согласно постановлению правительства, средняя зарплата руководителей федеральных государственных предприятий не может более чем в восемь раз превышать среднюю зарплату в целом по предприятию. В отдельных случаях эту ставку можно повысить, но для «Почты России» Минкомсвязи таких решений не принимало.

В результате, как подсчитала Генпрокуратура, если бы премия Страшнова выплачивалась надлежащим образом, то ее размер по итогам 2014 г. должен был бы составить лишь 3,2 млн руб., или почти в 30 раз меньше, чем ему было выплачено. Генпрокуратура считает, что выплата премии Страшнову в таком размере наносит «существенный вред предприятию».

Правительство не согласовало контракт со Страшновым

Другое замечание Генпрокуратуры связано с трудовым договором гендиректора «Почты России». В апреле 2013 г. глава Минкомсвязи Николай Никифоров заключил с ним контракт сроком на один год, что было согласовано с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Через год Минкомсвязи продлило с контракт со Страшновым еще на пять лет.

Однако до сих пор продление договора не было согласовано с правительством. В результате ставится под сомнение «его правомочность при принятии управленческих решений, распоряжении финансовыми ресурсами предприятия», а также создаются основания «для признания таких решений незаконными», пишет Генпрокуратура.

Ответ «Почты России»

«Почта России» официально разъяснила, как именно Страшнову была начислена астрономическая премия. Как гласит разъяснение, порядок расчета регламентировался постановлением правительства РФ от 1994 г., по которому сумму годовой выплаты руководителю предприятия определяет регулятор отрасли. Сумма определяется с учетом годового оклада руководителя и прибыли предприятия за вычетом расходов.

Дополнение:

Через три часа после публикации этого материала пресс-служба «Почты России» распространила заявление, согласно которому «в рамках рабочего взаимодействия сотрудниками «Почты России» были переданы документы правоохранительным органам по их запросу. Данные материалы не связаны с выплатами зарплат и премий руководству предприятия».