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TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos X20 и X20 Pro. Цены

Техника

TP-Link объявила о начале российских продаж двух новых смартфонов – Neffos X20 и X20 Pro.

Neffos X20 и X20 Pro получили безрамочные экраны c каплевидным вырезом, градиентным дизайном и двойными камерами с ИИ, который позволяет точнее определять лица, и делать фото, фокусируясь непосредственно на целевом объекте.

Neffos X20 и X20 Pro имеют 6,26-дюймовые HD+ IPS-дисплеи с соотношением сторон 19:9, которые обеспечивают полную детализацию при просмотре фильмов, игр и других онлайн-развлечений.

Внутри – многоядерные процессоры с оперативной памятью 2 ГБ и постоянной 32 ГБ в Neffos X20 и 3 ГБ и 64 ГБ в X20 Pro, с возможностью увеличения встроенного объёма памяти до 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4100 мАч.

Neffos X20 и X20 Pro имеют двойные 13 МП и 5 МП основные камеры с функциями портретной съёмки и создания эффекта боке для размытия заднего фона. Фронтальная камера у Neffos X20 – 8 МП, а у X20 Pro – 13 МП.

Также Neffos X20 и X20 Pro оснащены функцией AI Beauty для улучшения селфи. Камера использует искусственный интеллект для идентификации черт человеческого лица, а функция AI Scene Recognition позволяет основной камере определять до 17 различных сценариев и выбирать автоматически подходящие настройки для наилучшего фото.

Новые смартфоны Neffos X20 и X20 Pro оснащены двухдиапазонной Wi-Fi антенной для высокого уровня сигнала беспроводного интернета, и задействуют технологию разнесения антенн GSM, обеспечивая отличное качество голосовой связи и скоростное интернет-соединение.

Кроме того, X20 и X20 Pro первые смартфоны Neffos с новейшей версией оболочки NFUI 9, работающей на базе ОС Android 9.0 Pie.

Neffos X20 доступен на российском рынке в черном, красном и фиолетовом цветах по рекомендованной цене 8 990 руб., Neffos X20 Pro – в черном и зеленом цветах по рекомендованной цене 10 990 руб.



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