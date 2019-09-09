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«Барс груп» открыла офис в Нижнем Новгороде

ИТ в госсекторе

В Нижнем Новгороде состоялось открытие офиса «Барс груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации, ставшим 16 в России. В церемонии открытия принял заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

Представительство в Нижнем Новгороде позволит вывести эффективность работы над региональными проектами компании на более высокий уровень, а также обеспечить новыми рабочими местами местных квалифицированных специалистов. Оно станет новым центром компетенций, нацеленным на трансфер и накопление уникального опыта в высокотехнологичной отрасли.

«Барс груп» – российский разработчик и экспертный центр в области цифровой трансформации всех отраслей экономики – безусловно, будет способствовать реализации нацпроекта "Цифровая экономика" в регионе. Насколько мне известно, в ближайшее время планируется набор разработчиков и аналитиков по медицинским проектам, по которым «Барс груп» в нашем регионе уже работает. Так, компания обновила систему мониторинга родовспоможения в Нижнем Новгороде», - отметил Игорь Носов.

Нижегородская область – лидер по цифровизации бизнеса в ПФО. В регионе есть вся необходимая технологическая инфраструктура для реализации инновационных проектов, часто проводятся отраслевые мероприятия и хакатоны.

Более плотное участие в «цифровой жизни» региона обеспечит новое сотрудничество - «Барс груп» вступила в Международный ИТ-кластер Нижегородской области iCluster. Соответствующее соглашение было подписано в рамках церемонии открытия офиса между Директором iCluster Маратом Мухарьямовым и заместителем генерального директора «Барс груп» Анатолием Младшевым. Оно позволит развивать партнерские отношения с другими компаниями и принимать участие в рабочих группах.

«Сейчас мы присоединяемся к достижению общих целей – развитию ИТ-отрасли в регионе и представлению отечественных разработок в России и на международной арене. На старте у нас будет небольшая, но сильная команда, которая будет заниматься проектами федерального и регионального масштаба по развитию облачной системы бухгалтерского учета и расчета заработной платы, которые сейчас реализуются в 9 субъектах РФ», - сказал Анатолий Младшев.

«Барс груп» уже ведет свою деятельность в Нижегородской области: в мае подписано соглашение с Приволжским медицинским университетом (ПИМУ) по обмену экспертизой и совместной организации учебного процесса, функционирует медицинская информационная система.

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