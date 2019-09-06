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«Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан»

ИТ в госсекторе

«Ростелеком», правительство Республики Саха (Якутия) и правительство Магаданской области заключили соглашение о взаимодействии для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан».

ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской области, Сахалина и Камчатки, поможет развитию передовых цифровых технологий, реализации программы «Цифровой наслег» и появлению устойчивой сотовой связи вдоль федеральной автодороги «Колыма».

«Ростелеком» намерен содействовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры Якутии и Магадана и устранению цифрового неравенства. В рамках соглашения компания готова модернизировать сети связи в якутских селах Хандыга и Усть-Нера и установить в них точки доступа в интернет. В Магаданской области возможна модернизация сетей в городе Сусумане и поселке Ягодном, а также подключение к оптике других населенных пунктов на федеральной трассе «Колыма».

«Ростелеком», правительство Республики Саха (Якутия) и правительство Магаданской области намерены сотрудничать в сфере развития телемедицины, создания и модернизации систем видеофиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения и экстренного оповещения, а также информационных систем в сфере медицины и жилищно-коммунального хозяйства.

Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.



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