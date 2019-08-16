«Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии

На предприятии «СУЭК-Хакасия» проходят испытания отечественного комплекса роботизированных перевозок угля на базе карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R. Технология внедряется компанией «Вист групп» (входит в ГК «Цифра»).

Самосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 тонн работают на угольном разрезе «Черногорский» (УОГР Абаканский, г. Черногорск, Хакасия) в паре с экскаватором ЭКГ-8У. Беспилотные автомобили двигаются по выделенному участку разреза, протяженностью 1350 метров и перевозят вскрышную породу. В настоящее время идет оптимизация под конкретные геологические условия разреза, чтобы максимизировать эффективность цикла перевозки. В дальнейшем планируется, что эксплуатация роботов перейдет в круглосуточный режим и этот цикл будет повторяться без необходимости непосредственного участия человека в этом процессе.

Одновременное движение сразу двух самосвалов на одном участке - самая технологически сложная часть проекта. Для реализации разъезда двух автомобилей были созданы специальные алгоритмы, позволяющие выбрать оптимальную очередность движения самосвала. Также на участке имеется пересечение с технологической дорогой общего пользования, для переезда которой реализован алгоритм автоматизированного управления шлагбаумами и светофорами на перекрестке.

Ранее были проведены испытания, во время которых самосвал двигался без остановок 24 часа на испытательном полигоне БЕЛАЗ, совершив 500 технологических циклов.

«Испытания автономных самосвалов в условиях действующего угольного разреза - важный шаг в реализации технологии безлюдной добычи и перевозки. Этот проект мы реализуем вместе с нашими технологическими партнерами – СУЭК и БЕЛАЗ, уверен, что успех этого проекта станет важным этапом развития для всех участников», - сказал генеральный директор «Вист групп» Дмитрий Владимиров.

В рамках международной промышленной выставки Иннопром 2019, актуальность технологии безлюдной добычи твердых полезных ископаемых была продемонстрирована Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Роботизированная техника – является важным элементом создания единой цифровой платформы для горнодобывающих предприятий.

«Сегодня, необходимо не просто показывать эффективность работы роботов, но внедряя современные технологии, такие как искусственный интеллект и промышленный интернет вещей повышать эффективность всей производственной цепочки предприятия», - отметил генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев.

Основной ожидаемый эффект от использования роботизированной техники, это снижение затрат на ремонты, изменение параметров ведения горных работ (ширина зоны погрузки, дорог, изменение углов бортов карьера). Роботизированные самосвалы, неотъемлемая часть проекта «Интеллектуальный карьер» - технологии управления процессами добычи и транспортировки на горнодобывающих предприятиях в полностью автономном режиме.