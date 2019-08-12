Yves Rocher перевел свои магазины на планшеты Samsung Galaxy Tab

Samsung Electronics и Yves Rocher подвели первые итоги совместного проекта по оснащению всех розничных точек продаж Yves Rocher электронными решениями на базе планшетов Galaxy Tab.

Марка Yves Rocher нашла экологичное решение для замены бумажных информационных материалов на цифровые устройства с поддержкой дистанционного управления контентом. Компания сократила расходы на подготовку материалов, печать и дистрибуцию в магазины сети, которые ранее обходились российскому подразделению в 4 млн руб. в год.

Внедренная система потребовала разовой инвестиции в приобретение планшетов Yves Rocher и оформление подписки на CRM-систему. Экономия на производство печатных материалов в течение первого года позволила полностью компенсировать затраты на закупку и внедрение мобильных устройств, отмечают в Samsung.

Для реализации идеи были выбраны планшеты Samsung Galaxy Tab A 10.1, технические характеристики которого: диагональ экрана, длительный срок автономной работы, поддержка мобильного интернета и цена — оптимально соответствовали задачам Yves Rocher. Кроме того, Samsung Electronics представила собственное MDM-решение для управления сетевой инфраструктурой и обновления ПО на устройствах заказчика.

Сегодня в каждом магазине бренда Yves Rocher в России, по словам представителей Samsung, используются планшеты Samsung в качестве информационных носителей для актуальных предложений компании и как дополнительный инструмент консультантов в целях диагностики состояния кожи посетителей.

На устройствах также установлено приложение-досье с информацией о линейках продукции, советах по их позиционированию, рекомендациям по применению и сочетанию с другими косметическими средствами. Кроме того, планшеты используются для распространения информационного контента в режиме онлайн, проведения опросов для сотрудников, оценки работы продавцов-консультантов.

«Интеграция цифровых решений в ритейл — один из самых заметных эффектов диджитализации российской экономики, ведь на долю розничной торговли приходится около 16% ВВП страны. Замена устаревших и затратных информационных форматов на простые в использовании мобильные устройства — очевидный и выгодный для компаний способ оптимизации бизнес-процессов и расходов компании», — отметил директор департамента цифровых мобильных технологий Samsung Electronics Александр Терехов.

«У нас появился актуальный, быстрый инструмент для дистрибуции любого информационного контента по магазинам, отвечающий потребностям нашего бизнеса. Причем это устройство удобно взять с собой — так может сделать продавец, менеджер, директор магазина. В дальнейшие планы компании входит создание и установка на планшеты интерактивного приложения для обучения продавцов, а также других программ, которые будут полезны сотрудникам магазинов», — сказал Роман Островский, проектный менеджер ИТ-департамента компании Yves Rocher.