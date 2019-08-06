Merlioncloud стал дистрибьютором облачной бухгалтерии «Мое дело»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор в рамках развития проекта Merlioncloud подписал дистрибьюторское соглашение с компанией «Мое дело» и включил в свой портфель новый продукт – интернет-бухгалтерию «Мое дело», которая востребована среди предпринимателей малого и среднего бизнеса в различных отраслях: розничной торговле, электронной коммерции, сфере услуг и других.

«Наш сервис работает со всеми системами налогообложения, обладает функциональностью кадрового и товарного учета, интегрирован с банками, онлайн-кассами, платежными системами, CMS и CRM, поэтому им пользуется более 60 тыс. компаний. Сотрудничество с Merlion позволит донести ценность и полезность интернет-бухгалтерии «Мое дело» до большего количества предпринимателей, особенно в регионах», – сказал Сергей Панов, генеральный директор компании «Мое дело».

Налоговый календарь сервиса заблаговременно напоминает о необходимости платить налоги, зарплату или сдавать отчетность, в том числе по смс или электронной почте. Вы вносите данные о доходах и расходах, а сервис формирует все формы отчетности автоматически. Сервис сам рассчитает налоги, зарплату и взносы с учетом актуальных изменений законодательства. Как утверждают в Merlion, вероятность ошибок исключена, поскольку расчет автоматизирован, можно не опасаться штрафов и пеней. При расчете налога предлагаются все возможные варианты снижения налогов. При подключении электронной подписи, отправить отчетность можно в электронном виде, прямо из личного кабинета в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.