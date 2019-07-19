Объем российского рынка ИБ приблизился к 80 млрд рублей

Аналитический центр TAdviser подготовил обзор российского рынка систем информационной безопасности. По итогам 2018 года объем этого рынка увеличился на 10% и составил 79,5 млрд рублей.

Российский рынок систем информационной безопасности по итогам 2018 года показал положительную динамику. Рост рынка отечественные эксперты прежде всего связывают с появлением новых требований различных регуляторов и увеличением числа киберугроз. Мощным фактором для развития сферы ИБ также является вектор на цифровизацию общества.

Увеличение объема рынка подтверждается финансовыми результатами отечественных компаний, специализирующихся в сфере ИБ. Большинство участников рейтинга крупнейших российских поставщиков ИБ-решений показали рост выручки.

Общий результат топ20 по итогам 2018 года превысил 100 млрд руб (+13%). Однако следует учитывать, что в рейтинге указана глобальная выручка «Лаборатории Касперского», поскольку компания не раскрывала финансовые показатели отдельно по России.





На рынке ИБ наблюдается сильный дефицит квалифицированных кадров. И пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону в ближайшие годы. В результате, в связи с нехваткой специалистов у заказчиков, будет расти спрос на услуги консалтинговых компаний и интеграторов.

Кроме того, предстоит еще большой объем работы по созданию и претворению в жизнь единых стандартов работы специалистов по безопасности, которые обслуживают организации. Также должна дорабатываться и усовершенствоваться законодательная база, регулирующая работу ИБ-рынка.

В то же время частые изменения в законодательной базе приводят к тому, что на рынок выводятся недоработанные «лоскутные» продукты, ориентированные на решение частных проблем. «Зоопарк» из десятков разрозненных продуктов ведет к неуправляемости, дороговизне стоимости владения инфраструктурой и в действительности создает больше трудностей, чем приносит пользы, считают эксперты.

На протяжении многих лет на рынке информационной безопасности не ослабевает тренд импортозамещения. С одной стороны он подталкивает российских производителей к созданию и разработке собственных решений по ИБ, с другой - дает дополнительные возможности для производителей решений по информационной безопасности из таких стран, как Китай или Израиль.

Необходимость обеспечения ИБ при внедрении новых технологий, таких как облака, big data, мобильные технологии, роботизация и др. – это еще один тренд. В одних компаниях внедрение такого рода технологий тормозится из-за требований по ИБ, в других, напротив, является дополнительным стимулом для развития компетенций по ИБ и внедрения современных инструментов защиты. Так или иначе, бизнес, понимая преимущества, которые дают новые технологии, начинает мотивировать своих сотрудников решать вопросы ИБ проактивно.

Заметным трендом рынка являются новые требования регуляторов. Это касается, например, защиты критической информационной инфраструктуры и защиты информации банковских организаций. Кроме того, ужесточаются требования и к средствам защиты информации.

Регуляторы, несомненно, выступают драйверами рынка ИБ: компании пытаются соответствовать требованиям закона. Но картинка постепенно меняется: соответствовать букве закона хорошо и нужно, но реальные проблемы проявляются все чаще. Таким образом, по мнению экспертов, еще один тренд – это смещение приоритетов в сторону практической безопасности.