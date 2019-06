Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: Nintendo благодаря консоли Switch впервые обошла Microsoft

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития российского рынка игровых консолей за январь-май 2019 г. Любители игр приобрели 215 тыс. приставок на сумму 3,9 млрд руб., что больше на 11% в штуках и 7,5% в деньгах, чем за аналогичный период годом ранее. Спрос на приставку Nintendo Switch увеличился на 80% в штуках и 60% в деньгах, что позволило японской компании в мае впервые опередить по популярности Xbox от Microsoft.

В мае 2019 г. бренд Nintendo впервые превзошел результаты Microsoft. Драйвером позитивной динамики стала универсальная консоль Nintendo Switch, спрос на которую увеличился в январе-мае на 80% в штуках и 60% в деньгах. Только в мае рост составил 2,5 раза в штуках и 2,2 в деньгах в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Доля Switch в общих продажах Nintendo составляет около 85% в штуках и 95% в деньгах, остальные приходятся на портативные консоли New 2DS XL и New 3DS XL, а также ретро-приставки Nintendo Classic Mini NES и SNES. В топ-5 наиболее популярных релизов игр для Nintendo Switch вошли четыре из медиафраншизы Super Mario: Super Mario Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 и Super Mario Party. Третьей по объему продаж оказалась приключенческая игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

«Преимущество консоли Nintendo Switch заключается в ее универсальном форм-факторе. Вы можете комфортно играть как дома, так и в дороге, без любых ограничений. На распространение консоли также влияет большой выбор эксклюзивных игр и регулярно пополняемый ассортимент из числа наиболее популярных мультиформатных тайтлов. Nintendo Switch предпочитают покупать в комплекте с одной или несколькими играми. Так, по итогам пяти месяцев этого года самым популярным бандлом оказалась игровая приставка Nintendo Switch и игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Мы также наблюдаем повышенный спрос на эксклюзивные дополнения Nintendo Labo, интерактивные фигурки и карты amiibo, которые выполняют обучающую функцию, дополняют игровой процесс и делают его еще интереснее. Их продажи в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли более чем вдвое в сравнении с январем-маем прошлого года», – отметил глава департамента «Развлечения и фото/видео» группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Игровые консоли остаются одной из наиболее динамично растущих и востребованных категорий. По данным группы «М.Видео-Эльдорадо» в период с января по май текущего года рынок игровых консолей увеличился на 11% в натуральном выражении и 7,5% в денежном до 215 тыс. штук и 3,9 млрд руб. Драйверами остаются модели последнего поколения от Sony, Nintendo и Microsoft, при этом средняя стоимость консолей снизилась на 5% и достигла 18,15 тыс. рублей, на что повлияла растущая популярность ретро-приставок Playstation Classic, Sega и Dendy. Лидером является Sony Playstation с долей 55% в штуках и около 70% в деньгах. Продажи категории в группе «М.Видео-Эльдорадо» превысили рыночные темпы.