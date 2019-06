БПС-Сбербанк внедрил платформу для управления мобильными устройствами

БПС-Сбербанк внедрил единую платформу для управления мобильными устройствами на базе решения VMware Workspace ONE. Это позволило обеспечить мобильность сотрудников и повысило гибкость внутренних бизнес-процессов. Проект осуществила компания Softline, глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов.

Опережающие темпы развития инфраструктуры и сервисов в БПС-Сбербанке создали потребность во внедрении новых технологических решений для оптимизации работы сотрудников, привлечения новых клиентов и развертывания необходимых сервисов. Банку была необходима единая мобильная платформа, которая бы обеспечила прозрачное и простое управление всеми конечными устройствами сотрудников в рамках ИТ-экосистемы.

Важным фактором при выборе Workspace ONE стала возможность обеспечить безопасный удаленный доступ к корпоративной среде банка: CRM-системе, внутреннему порталу банка, системе видеоконференций, системе Help Desk и другим сервисам. Кроме того, VMware Workspace ONE UEM Powered by AirWatch интегрируется с каталогом Active Directory и обеспечивает централизованное управление доступом пользователей к мобильным ресурсам через группы безопасности домена.

После завершения пилота специалисты Softline приступили к комплексному внедрению. В итоге БПС-Сбербанком была интегрирована полноценная MDM-система на базе Workspace ONE. Система способна обеспечивать бесперебойное взаимодействие с корпоративной средой с любых устройств, включая личные устройства сотрудников, а встроенные инструменты безопасности платформы Workspace ONE помогают сохранить баланс между потребностями сотрудников и требованиями ИТ-отдела к защищенности данных с помощью политик предотвращения утечек, шифрования и управления доступом.

Эксперты Softline провели комплексный анализ популярных MDM-решений по таким критериям, как возможность локального развертывания инфраструктуры, управление приложениями, безопасность и стоимость, а также поддержка широкого перечня устройств на базе различных операционных систем.

Одним из важнейших условий было присутствие возможности развертывания всей инфраструктуры в ЦОД заказчика без привязки к облачным сервисам. Кроме того, от решения требовалось наличие встроенных ресурсов для обеспечения безопасного доступа к корпоративной среде и базовый DLP-функционал.

В настоящий момент в эксплуатацию введено более 500 мобильных устройств на платформах iOS и Android, что позволило БПС-Сбербанку оптимизировать внутренние бизнес-процессы и перейти на существенно новый уровень цифрового рабочего пространства.