«Код безопасности» выпустил новую версию Secret Net LSP

Компания «Код безопасности», технологический партнер «Аладдин Р.Д.», объявила о выходе новой версии продукта Secret Net LSP, предназначенного для защиты от несанкционированного доступа на рабочих станциях и серверах под управлением ОС Linux.

Secret Net LSP обеспечивает защиту от несанкционированного доступа на рабочих станциях и серверах под управлением ОС Linux, а также позволяет контролировать доступ пользователей к защищаемым файлам и устройствам. Продукт позволяет привести автоматизированную систему в соответствие законодательным требованиям по защите персональных данных и конфиденциальной информации.

Одно из ключевых нововведений Secret Net LSP версии 1.9 – модуль «Замкнутая программная среда», предназначенный для контроля запуска приложений и скриптов в защищаемой системе: разрешается запуск только указанных администратором исполняемых объектов. С данным функционалом у пользователей появилась возможность организовать на рабочих местах и серверах статическую контролируемую программную среду и предотвращать несанкционированные внедрения в существующие рабочие процессы на конечных точках.

В рамках поддержки новых операционных систем была обеспечена работа Secret Net LSP 1.9 на десяти дистрибутивах Linux, к которым относятся Альт Рабочая станция 8,

Альт 8 СП, Лотос, РЕД ОС 7.1 Муром, Astra Linux Common Edition 2.12, Astra Linux Special Edition 1.6, CentOS 7.6, а также Debian 9.5, Oracle Linux 7.6 и Red Hat Enterprise Linux 7.6.

Помимо вышеуказанных новшеств, в версии 1.9 реализована поддержка работы с персональными идентификаторами JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ, предназначенными для двухфакторной аутентификации пользователей производства компании «Аладдин Р.Д.».