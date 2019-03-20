VMware поможет AT&T в развитии мобильной сети 5G

AT&T начала использовать решение VMware SD-WAN by VeloCloud для реализации возможностей 5G совместно с технологией VMware SD-WAN, открывая тем самым для клиентов новые уровни сетевого управления. Такое инновационное сочетание станет идеальным выбором для предприятий и организаций, которые планируют использовать SD-WAN с сетью 5G, обладающей высокой пропускной способностью и малой задержкой, в качестве основного или дополнительного типа подключения к глобальным сетям в комбинации с другими транспортными соединениями.

AT&T недавно представила первую мобильную сеть 5G в США. Бизнес заинтересован в использовании революционных технологий 5G, и AT&T работает над тем, чтобы сделать высокоскоростные сети нового поколения доступными широкому кругу клиентов. В рамках этой программы компания добавила в свое предложение AT&T Wireless Broadband услуги SD-WAN. AT&T Wireless Broadband — составная часть решения Fixed Wireless, которое лежит в основе стратегии предоставления предприятиям и организациям доступа к сетям 5G. Они получили возможность использовать SD-WAN в общенациональной сотовой сети AT&T в США и смогут в будущем легко перейти на 5G, просто заменив модемное оборудование.

AT&T SD-WAN помогает компаниям добиться большей гибкости, позволяя выбирать сетевые технологии — VPN, проводной интернет и мобильная сеть — отдельно для каждого филиала и предоставляя доступ к SD-WAN тем филиалам, которые в этом нуждаются. Клиенты смогут использовать SD-WAN для маршрутизации своего бизнес-трафика по беспроводной широкополосной сети, что позволит приоритезировать критически важные приложения (например, обслуживание кассового оборудования).

Благодаря такой комбинации технологий возможности управления трафиком впервые окажутся встроены как в программное обеспечение (SD-WAN), так и в транспортную сеть (мобильную сеть). Ранее вся ответственность за маршрутизацию трафика в соответствии с потребностями приложений возлагалась на решение SD-WAN. Оно сообщало каждому приложению, какой транспортный канал использовать, а роль канала заключалась только в передаче данных. Теперь, когда мобильные сети стали частью структуры программно-определяемых сетей, транспортный канал также принимает участие в маршрутизации: трафик может быть приоритезирован устройством или приложением.

«Чем выше интеллектуальность сетей, тем лучше результаты для бизнеса, — сказал Роман Пэйсивитц (Roman Pacewicz), директор по продуктам AT&T Business. — SD-WAN и 5G даже по отдельности обладают высоким потенциалом, но их совместное использование — это, конечно же, совершенно другой уровень. Появляются новые возможности и перспективы, способные помочь предприятиям и организациям быстрее внедрять инновации на следующем этапе их бизнес-трансформации».

«AT&T и VMware SD-WAN by VeloCloud — идеальное сочетание с долгой совместной историей, — сказал Санджей Уппал (Sanjay Uppal), вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения VeloCloud компании VMware. — Клиентам предоставляются решения корпоративного уровня следующего поколения. Благодаря нашему сотрудничеству периферия сети становится более интеллектуальной, а глобальные сети предприятий в полной мере учитывают особенности используемых приложений. Малый бизнес и корпоративные клиенты готовы воспользоваться преимуществами 5G».

Технология SD-WAN уже сейчас помогает бизнесу повышать гибкость, эффективнее расходовать средства и добиваться роста производительности. После развертывания сети 5G у клиентов появятся дополнительные возможности для гибкого управления приложениями, работающими на периферии сети. AT&T SD-WAN будет работать на двух уровнях — сообщая приложениям, какой транспортный канал использовать, и контролируя политики для трафика, передаваемого по 5G. Это позволит оптимизировать эффективность работы сети с учетом конкретных потребностей клиентов.

В перспективе SD-WAN будет перенаправлять трафик таким образом, чтобы производственные приложения подключались к беспроводной сети 5G, а офисные — к проводному Интернету. В производственном трафике сеть 5G может, например, изолировать один свой сегмент, предоставив его цеху робототехники, где задержка должна быть сверхнизкой. Менее чувствительные к быстродействию периферийные вычисления осуществляются параллельно вне этого сегмента.

AT&T планирует расширить портфель услуг SD-WAN с помощью этих новых функций, предоставляемых VMware SD-WAN VeloCloud, и добавить возможности 5G там, где эта сеть уже развернута.