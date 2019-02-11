МТС обеспечила все станции московского метро сетью 4G

МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, обеспечил полное покрытие Московского метрополитена мобильной связью.

На всех 226 станциях Московского метрополитена сеть МТС доступна во всех существующих стандартах: 2G, 3G и 4G. Абоненты МТС могут также совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным интернетом во время движения в вагоне в тоннелях метро при помощи сетей «второго» и «третьего» поколения, а на ряде участков Калининско-Солнцевской и Сокольнической веток и в стандарте 4G.

«Москвичи проводят под землей в среднем порядка 40 минут в день и не готовы на это время отказаться от голосовых услуг и доступа к привычным приложениям, мессенджерам, электронной почте и онлайн-играм, – отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров. — Совместный проект с Московским метрополитеном по оснащению всех станций метро самым современным стандартом связи позволит нашим абонентам комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе чувствительными к скорости мобильного интернета».

Максимальная скорость мобильного интернета на станциях может достигать 250 Мбит в секунду. Средние скорости при обычном пассажиропотоке позволят ожидающим прибытия поезда полноценно пользоваться любыми интернет-сервисами: от простого общения в мессенджерах до просмотра онлайн-видео в высоком качестве.

До конца 2019 г. МТС планирует обеспечить стандартом 4G все тоннели метрополитена. Ежедневно сетью МТС в метро пользуется более 2 млн абонентов. В месяц пассажиры метрополитена используют в среднем 360 ТБ мобильного интернета.