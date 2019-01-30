Konica Minolta и ИТИ начали испытания медицинских роботов

Konica Minolta и Итальянский технологический институт (ИТИ) начали испытание применения роботов в итальянской больнице Casa Sollievo della Sofferenza. Основная цель сотрудничества – изучить возможности использования распределенных робототехнических систем в медицине.

Konica Minolta постоянно инвестирует средства в исследования и разработку распределенных робототехнических систем (distributed robotics) и искусственного интеллекта для сферы здравоохранения. После открытия современного исследовательского центра в Риме, Konica Minolta начала совместный проект с ИТИ и одной из наиболее прогрессивных в Италии больниц – Casa Sollievo della Sofferenza. Компания исследует использование роботов для помощи пациентам, медсестрам и докторам, а также для выполнения функций мониторинга.

Международный рынок медицинской робототехники непрерывно растет. Согласно отчету компании Marketsandmarkets, его объем в 2018 г. оценивался в $6,5 млрд, а к 2023 г. достигнет отметки в $16,7 млрд. Роботы могут выполнять множество функций, в том числе использоваться в хирургии, для реабилитации, проведения неинвазивных радиоопераций и автоматизированной выдачи препаратов.

В рамках проекта Итальянский технологический институт представил человекоподобного робота R1, разработанного для помощи людям в разных ситуациях, а Konica Minolta Laboratory Europe направила специалистов в области искусственного интеллекта и распределенных робототехнических систем.

Робот R1 имеет инновационную конструкцию и встроенный искусственный интеллект. R1 распознает людей и предметы, а в данном проекте будет взаимодействовать с докторами и пациентами на более сложном уровне за счет лучшего понимания их деятельности и соответствующего реагирования на запросы.

«Больница рада сотрудничеству с Konica Minolta в проекте по развертыванию роботизированных систем. Мы приступаем к использованию робота R1, разработанного ИТИ, для повседневной помощи пациентам. Этот опыт – важная часть проектов по оптимизации рабочего времени медицинского персонала», – отметил Франческо Джулиани, менеджер отдела инноваций и исследований Научно-исследовательского клинического института Casa Sollievo della Sofferenza.

«Решения направлены на совершенствование роботов с развитыми когнитивными способностями. Благодаря распознаванию действий и объектов, анализу эмоций и поведения, роботы воспринимают окружающий мир, понимают его и ведут себя соответственно ситуации», – отметил Франческо Пуджа, специалист по изучению распределенных робототехнических систем Konica Minolta.

В сотрудничестве с пациентами больницы Konica Minolta в четырех лабораториях в Европе изучает, как цифровые технологии формируют будущее здравоохранения. Помимо вспомогательной робототехники, компания также исследует применение семантических технологий для ведения медицинской документации. Специализированная лаборатория в Мюнхене занимается разработкой решений для анализа изображений и данных в области точной медицины.

«Мы находимся в начале сотрудничества с медицинскими учреждениями, благодаря которому вспомогательная робототехника будет использоваться в больницах и домах престарелых. Конечная цель – управление работой нескольких роботов и использование технологий интернета вещей для привлечения внимания и поддержки бизнеса в будущем», – отметила Филлиппо Сильва, менеджер отдела стратегии исследования, развития и технологий компании Konica Minolta Laboratory Europe в Риме.

«Диапазон применения робота R1 широк. Например, его можно использовать для видеонаблюдения в процессе реабилитации и оказания медицинской помощи в домашних или больничных условиях. Сотрудничество с Konica Minolta и клиникой Casa Sollievo della Sofferenza – это важный шаг ИТИ на пути превращения экспериментального образца в систему для повседневного использования», — сказал Джорджио Метта, заместитель директора по научным исследованиям ИТИ, ответственный за проект R1.