«Инкома» и CommuniGate Systems протестировали «Видеоселектор» и CommuniGate Pro на совместимость

«Инкома», разработчик российского решения для проведения широкомасштабных сеансов видеоконференцсвязи «Видеоселектор» (зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 16 мая 2016, рег. номер 751), и CommuniGate Systems, разработчик мультипротокольного сервера объединенных коммуникаций (зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 5 сентября 2016, рег. номер 1189), заключили соглашение о технологическом партнерстве.

Компании «Инкома» уже имеет статус сертифицированного партнера CommuniGate Systems, и данный статус регулярно подтверждается по итогам реализованных проектов, наличием необходимой базы знаний по продукту и штатом сертифицированных инженеров. Заключение технологического партнерства стало новым этапом развития сотрудничества компаний. В рамках нового соглашения, компаниями создана тестовая лаборатория, на базе которой командой инженеров «Инкома» и CommuniGate Systems были проведены успешные испытания на технологическую совместимость решений «Видеоселектор» и CommuniGate Pro.

Заключенное партнерство направлено на обеспечение совместной работы решений для предоставления заказчикам единой коммуникационной среды, предоставляющей все необходимые сервисы: внутренний и внешний обмен электронной почтой; календарное планирование; обмен между сотрудниками мгновенными сообщениями; IP-телефония; осуществление видеозвонков; проведение видеоселекторных совещаний и видеоконференций; хранение и шифрование файлов; мобильный и удаленный доступ, веб интерфейс.

На данный момент реализована возможность взаимодействия «Видеоселектора» и CommuniGate Pro через протокол SIP (Session Initiation Protocol). Проведенная интеграция открывает возможности замены целого ряда решений известных мировых производителей, обеспечивает экономию в части владения ИТ-активами и полностью удовлетворяет требованиям политики импортозамещения.

«В процессе работы по интеграции наших продуктов специалисты компании "Инкома" подтвердили высокую квалификацию в области унифицированных коммуникаций и продемонстрировали широкие возможности решения "Видеоселектор", – сказал коммерческий директор CommuniGate Systems Владимир Бургов. – Данный программный продукт успешно дополняет платформу объединенных коммуникаций CommuniGate Pro возможностями проведения многоточечных конференций и видеоселекторных совещаний. Мы рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в России и за рубежом».

«Совместное использование и тесная интеграция двух российских программных продуктов CommuniGate Pro и "Видеоселектор" позволяют предложить заказчикам не имеющую аналогов на рынке единую высокоэффективную коммуникационную среду и обеспечить, тем самым, их импортонезависимость, – отметила генеральный директор компании "Инкома" Юлия Семесько. – По проведенным исследованиям рынка и первым проектам мы видим, что потребность в таком комплексном решении существует у целых сегментов и групп заказчиков».

Компании «Инкома» и CommuniGate Systems нацелены на продолжение плодотворной совместной работы над развитием интеграции «Видеоселектор» и CommuniGate Pro.