Начала работу цифровая платформа по банковским гарантиям «ТендерХаб»

Компания «ТендерХаб», входящая в группу SimpleFinance, запустила платформу, позволяющую участникам тендеров в режиме онлайн приобретать банковские гарантии в рамках 44-ФЗ, 185-ФЗ, 223-ФЗ.

После регистрации, которая занимает около 15 минут, пользователь платформы может через свой личный кабинет подать заявку на банковскую гарантию сразу в несколько банков и уже через 20 минут получить одобрение по сделке. Для этого требуются только ИНН и ссылка на аукцион, сервис автоматически сформирует анкету клиента на основе данных, полученных через API системы «СПАРК-Интерфакс».

Все документы подаются в режиме онлайн и подписываются в один клик. Система имеет интуитивно понятный интерфейс для заведения заявок, личный кабинет с широким набором функций, систему уведомлений для участников площадки (e-mail, чат) и многие другие сервисы.

Особенность платформы «ТендерХаб» – наличие прямой интеграции с банками по API, которая обеспечивает надежный и оперативный обмен информацией и автоматическую оценку заемщика на базе собственных алгоритмов. Интеграция с системой «СПАРК-Интерфакс» и Единой информационной системой госзакупок (ЕИС) дает возможность получать актуальные сведения по клиенту и аукциону, которые хранятся в системе.

Исполнительный директор системы «СПАРК-Интерфакс» Алексей Кобин подчеркнул, что использование информация из системы СПАРК позволит избежать ошибок при заполнении анкеты клиентом, исключит предоставление недостоверных сведений, а также существенно сократит время для принятия решений по предоставлению банковских гарантий.

Платформа способна обрабатывать большой объем данных в режиме реального времени, отличается безопасностью хранения данных. «ТендерХаб» создана собственным отделом разработки, сотрудники которого являются сертифицированными специалистами Microsoft.

В ближайшей перспективе – развитие функционала платформы за счет разработки дополнительных сервисов, таких как проверка контрагента на наличие опыта исполнения госконтрактов, наличия блокировок по счетам. Также в планах запуск сервиса по проверке ЭЦП совместно с ведущими удостоверяющими центрами России.