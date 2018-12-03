eBay запускает проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта»

eBay совместно с Российским экспортным центром и Центром экспорта Ярославской области запускают проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта». Ярославль и Ярославская область станут отправной точкой и первым регионом из Восточной Европы в глобальной программе eBay Retail Revival по поддержке малого и среднего бизнеса. Ранее инициатива была успешно запущена в США, Великобритании, Германии и Италии.

Экспортные продажи российских предпринимателей являются альтернативным каналом развития экономики, и его развитие активно поддерживается местными властями. Согласно последнему исследованию eBay и Data Insight, объем экспорта материальных товаров через интернет за последние два года вырос почти в два раза — с $430 млн до $746 млн — и в будущем только продолжит расти. Особенно динамичный рост показывают трансграничные продажи через маркетплейсы - за 2 года вклад экспортеров, которые ведут онлайн продажи через маркетплейсы и осуществляют доставку при помощи почтовых операторов, вырос с 15% отправок в 2016 году до 36% в 2018. По данным исследования, 70% экспортеров используют только площадку eBay и не имеют свой сайт для продаж, а у более чем половины (55%) экспортные продажи составляют практически весь объем выручки, что дает возможным назвать маркетплейсы ключевым инструментом предпринимателей для старта экспортных продаж из России.

Эксперты DI подсчитали, что только 12 регионов РФ обладают экспортным индексом выше среднего, лидируют Москва (196) и Санкт-Петербург (185), однако наибольшим потенциалом развития обладают регионы. Именно поэтому проект «Город Экспорта» был запущен в Ярославской области, в одном из регионов с наибольшими перспективами для экспорта.

На протяжении нескольких месяцев эксперты eBay, РЭЦ и PayPal обучали 15 ярославских предпринимателей основам онлайн-продаж и логистики, инструментам по продвижению товаров на маркетплейсе и правилам оформления необходимых документов. Результатом проекта стала онлайн-витрина с более чем 300 товарами от местных производителей, которая будет доступна для 177 миллионов покупателей eBay по всему миру. Витрина отражает все разнообразие производств в Ярославле и Ярославской области: от традиционной финифти и трикотажа до установок для тренировки теннисистов и складных водных велосипедов. В будущем эксперты eBay продолжат консультировать по всем профильным вопросам, а в январе 2019 года планируется маркетинговая кампания по продвижению товаров от ярославских производителей иностранным покупателям.