«Билайн» запустил облачный сервис Beecloud для среднего и малого бизнеса

«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил облачный сервис Beecloud, созданный специально для решения задач малого и среднего бизнеса. Сервис можно подключить за один день с помощью автоматизированного процесса включения. Тарификация клиентов также проходит в автоматическом режиме. По оценкам «Вымпелкома», на сегодняшний день Beecloud для SME — это один из наиболее удобных и понятных сервисов на рынке облачных услуг для корпоративных клиентов в России.

Облачные услуги подойдут представителям бизнеса в сферах ритейла, электронной коммерции, логистики, ими успешно пользуются ИТ-компании и разработчики ПО, кроме того, они могут оптимизировать работу предприятий в сегменте HoReCa. Облачное решение Beecloud доступно для клиентов-представителей среднего и малого бизнеса, у которых есть собственных или приходящий ИТ-администратор.

Максим Свердлов, директор по работе с малым и средним бизнесом, сказал: «Потребности малого и среднего бизнеса отличаются от потребностей крупных клиентов, поэтому к созданию продукта требуется дифференцированный подход. Мы представляем готовое решение, с автоматизированным процессом установки и онлайн поддержкой. Оно помогает с хостингом и размещением почтовых серверов и создает резервные копии данных. Например, поможет восстановить договоры, внутреннюю отчетность и другие рабочие файлы из облачного хранилища, если серверы выйдут из строя. Дополнительно в Beecloud для МСБ интегрированы системы "1С" и облачная телефония на основе Asterisk для тех, кто хочет сам управлять планом маршрутизации звонков. Все приложения можно установить через личный кабинет».

По подсчетам аналитического центра «Вымпелкома», рынок облачных услуг в России за 2017 г. составил около $600 млн или 40 млрд руб. При этом рынок уже превысил по объему рынок оборудования, которое компании закупают для хранения данных: по итогам 2017 г. в Россию было поставлено систем хранения данных на сумму больше $250 млн. В этом году «Вымпелком» прогнозирует рост рынка облачных услуг в районе 20-25%. Важную долю этого рынка занимают именно предприятия среднего и малого бизнеса. В России они приносят облачным провайдерам около 25% выручки, и этот сегмент становится все более активным.