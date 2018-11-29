INO Group и oneFactor провели в Санкт-Петербурге омниканальную кампанию

INO Group и oneFactor провели первую в Санкт-Петербурге омниканальную рекламную кампанию, соединившую наружную рекламу и digital. C помощью облачной кросс-медийной платформы SmartIndex была определена аудитория, видевшая наружную рекламу, коммуникация с которой была продолжена в digital-каналах.

В результате соединения онлайн- и офлайн-рекламы CTR рекламных объявлений вырос более чем на 40%. Платформа омниканального планирования SmartIndex, разработанная компанией oneFactor, использует обезличенные данные мобильных операторов, интернет-компаний, Wi-Fi-провайдеров, и охватывает порядка 98% экономически активного населения РФ.

В ходе рекламной кампании, проводимой INO Group для одного из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга, с помощью платформы oneFactor были получены следующие обезличенные данные: количество уникальных людей, увидевших рекламную кампанию; средняя частота контакта; распределение частоты контакта среди увидевших рекламу; пол; возраст; доход; доля автомобилистов; семейное положение; распределение по районам места жительства Санкт-Петербурга среди увидевших рекламу.

В результате был сформирован пул из более чем 3,4 млн человек, составляющих уникальную аудиторию рекламной кампании. К совокупной аудитории были применены дополнительные фильтры: частота контакта - 5+ (такая частота обеспечивает достаточное запоминание рекламного сообщения в наружной рекламе, т.е. эта часть аудитории с наибольшей вероятностью сможет распознать дальнейшую коммуникацию в digital-каналах как продолжение уже осуществленного контакта); возраст - 27-37 лет (в соответствии с данными о ядре целевой аудитории рекламируемого жилого комплекса); жители Приморского района Санкт-Петербурга (в соответствии с данными об одном из сегментов целевой аудитории); доход на человека - от 45 тыс. руб. в месяц (аудитория, потенциально располагающая необходимыми средствами для того, чтобы рассмотреть покупку квартиры).

В результате была сформирована аудитория для работы на рекламной платформе MyTarget. Дальнейшая коммуникация происходила на ресурсах Mail.ru Group, партнерских сайтах, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Финальная аудитория, с которой можно было продолжить коммуникацию онлайн, составила 105 тыс. чел.

Чтобы оценить эффективность омниканальной кампании, агентство INO Group сравнило ее результаты с показателями аналогичной кампании, проведенной только в интернете, таргетинг для которой был выставлен в MyTarget. Параметры таргетинга были выбраны максимально схожие с примененными на собранной DMP: возраст, проживание/постоянное пребывание в Приморском районе, доход.

Для обеих кампаний использовались одинаковые креативы. Тестовый период составил 3 недели. Гипотеза заключалась в том, что аудитория, уже видевшая наружную рекламу, т.е. с которой уже набрана некоторая частота контактов, будет более активно взаимодействовать с рекламным сообщением в digital-каналах.

Результаты проекта показали, что целенаправленная коммуникация с потенциальными потребителями, которые до этого видели рекламу на улицах города, позволила увеличить CTR объявлений в digital более чем на 40%.

«Мы видим большой потенциал в работе с такими технологиями. Также мы внедряем двухступенчатое планирование кампаний в наружной рекламе, совмещая классические для рынка инструменты и технологии, основанные на больших данных и алгоритмах. Это крайне перспективное решение, делающее наружную рекламу современным и прогнозируемым медиаканалом, а эффективно и предсказуемо соединяющие онлайн и офлайн омниканальные кампании – реальностью», – отметил Артем Сосновских, директор по развитию INO Group.

«Технология oneFactor имеет неоспоримые преимущества на рекламном рынке. На сегодняшний день только объединенные телеком-данные с данными других индустрий могут обеспечить нужную рекламодателям точность измерений и высокий федеральный охват, близкий к 100%. Мы постоянно развиваем наши сервисы и уже сегодня SmartIndeх служит платформой для кросс-медийной рекламы и используется для персонализации коммуникаций с клиентом», – сказал директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводский.