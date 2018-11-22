Orange запустила сеть LTE-M во Франции

Orange объявила о коммерческом запуске сети на базе стандарта LTE-M во Франции. До конца года сети, впервые запущенные Orange в Бельгии в мае, будут развернуты в Испании и Румынии. Это позволит использовать специализированные стандарты связи LTE-M и LoRa в качестве основных при реализации проектов интернета вещей (IoT). Нововведения дадут возможность клиентам, партнерам и производителям оборудования разрабатывать и тестировать IoT-решения для ЖКХ, промышленности и логистики.

Сети LTE-M, разработанные специально для подключенных устройств и развертываемые на базе 4G-сетей Orange, предназначены для обслуживания движущихся объектов и объектов в зданиях и подземных сооружениях. Они идеально подходят для мониторинга оборудования в сфере логистики и промышленности, а также удаленного обслуживания и управления автопарком. Широкая поддержка стандарта LTE-M по всему миру гарантирует высокий уровень безопасности, минимальные задержки передачи данных и международный роуминг. Кроме того, LTE-M уже интегрируются с будущими стандартами сетей 5G.

В дополнение к LTE-M используется LoRa — технология, обеспечивающая минимальное энергопотребление и подключение большого числа поддерживаемых IoT-устройств на значительной площади. Ее преимущества заключаются в невысокой стоимости оборудования для развертывания LoRa-сетей и возможности включать в экосистему не только разнообразные поддерживаемые датчики, но и специализированные приложения. На сегодняшний день технологию LoRa используют порядка 250 корпоративных клиентов Orange. Выбирать технологию LoRa или LTE-M Orange будет в зависимости от требований заказчика и местных условий.

Решения на основе стандарта LTE-M работают в режиме энергосбережения, значительно снижая расход батареи датчиков в сравнении с IoT-решениями, созданными на основе стандартов 2G/3G/4G. В результате снижаются операционные расходы и негативное влияние на окружающую среду. IoT-устройства, поддерживающие LTE-M, будут доступны к концу года на Datavenue Market — маркетплейсе Orange Business Services для умных датчиков и других подключаемых объектов.