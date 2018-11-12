Unilever завершила отбора заявок в корпоративный акселератор на базе GenerationS

Unilever подвела итоги отбора заявок в корпоративный акселератор, созданный на базе GenerationS от РВК. Заявки на участие в программе подали 190 стартапов из 51 города России, Казахстана, Израиля, Украины, Беларуси и ОАЭ.

Наиболее популярным направлением оказалось производство пищевой продукции (101 заявка): это новые рецепты и ингредиенты для мороженого, соусов, чая, консерванты натурального происхождения, а также сервисы для оптимизации производственных процессов.

Вторым по популярности направлением стали технологии взаимодействия с потребителями (56 заявок). Это направление включает как, например, мобильные VR/AR технологии для коммуникации с потребителями, так и новые упаковочные материалы, в том числе биоразлагаемые.

Среди заявок также представлены решения для морозильных систем с возможностью удаленного управления, технологии обработки продуктов от плесени, GPS-приложения для отслеживания логистических процессов и другое.

Большинство команд-претендентов на участие в акселераторе имеют готовые прототипы (63 стартапа), 39 проектов проводят пилотные испытания, 48 участников начали серийное производство и продажи, другие — завершили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Мы рады, что наш акселератор вызвал интерес у такого количества проектных команд, и с нетерпением ожидаем этапа экспертной оценки. Благодаря этой инициативе у Unilever появляется возможность не только сделать наш бизнес более передовым и технологичным, но и дать успешный старт будущим предпринимателям», — отметила менеджер по разработке и развитию категории пищевой продукции Unilever Дарья Камеко.

В течение ближайшего месяца, до конца ноября эксперты Unilever и GenerationS оценят новизну технологий, коммерческий потенциал и компетенции членов команды, отберут до 20 наиболее перспективных проектов и помогут участникам в доработке. По итогам трехмесячной акселерационной программы и пилотных испытаний лучшие команды смогут внедрить свое решение в производственные процессы Unilever на мировом уровне.