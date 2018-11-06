«Базис» нарастил объемы производства и на 15% увеличил прибыль с помощью «1С:ERP. Управление предприятием 2»

«1С:Первый БИТ» завершил внедрение «1С:ERP. Управление предприятием 2» в научно-производственной компании «Базис». Новая система помогла оптимизировать закупки и исключить простои оборудования, связанные с дефицитом комплектующих. Появилась возможность оценивать исполнимость и рентабельность заказов уже на этапе их первичной обработки. Организовано оперативное межцеховое и внутрицеховое планирование производства. Прохождение заказов по технологической цепочке ускорилось. Производство теперь одновременно обрабатывает в 2,5 раза больше заказов – их количество выросло с 50 до 120 в месяц. Ежемесячный объем отгружаемой продукции увеличился на 20%. Прибыль компании возросла на 15%.

Научно-производственное предприятие «Базис» с 2004 г. разрабатывает и производит силовую и связную радиоэлектронную аппаратуру, светодиодную светотехнику общего и специального назначения. Продукция компании применяется в «Газпроме», РЖД, «Транснефти».

Ежемесячно НПП «Базис» выполняет около сотни заказов клиентов. В одном заказе, в среднем, содержится около 20 единиц готовой продукции. Для эффективной работы предприятию необходимо оперативно обрабатывать входящие заявки, рассчитывать потребность производства в материалах и комплектующих, своевременно формировать заказы поставщикам, планировать загрузку цехов таком образом, чтобы минимизировать простои в ожидании поставки необходимых материалов. Выполнение заказов должно отслеживаться на каждом этапе подготовки, производства или отгрузки.

Ранее подразделения предприятия работали в разных информационных системах. Учет материалов и их списания в производство велся вручную, отсутствовала оперативная информация о текущих остатках. Какие материалы требуются для исполнения заказа – знал только начальник производства. В результате возникал дефицит материалов, было сложно планировать и контролировать выполнение заказов. Из-за отсутствия достоверных данных об остатках материалов и себестоимости выпускаемой продукции компании пришлось отказаться от заказов на небольшие партии, что приводило к потере потенциальной прибыли.

Предприятию стала необходима единая для всех подразделений информационная система, которая позволила бы: ускорить обработку входящих заказов, обеспечить оперативную оценку их исполнимости и маржинальности до принятия в работу и заключения контрактов с покупателями; улучшить планирование работы отдела закупок, исключить простои производства, связанные с дефицитом материалов и комплектующих; оптимизировать планирование работы производственных цехов, участков и подразделений, ускорить выполнение заказов в производстве; обеспечить формирование управленческой отчетности о деятельности и состоянии предприятия в любой момент времени.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С: ERP.Управление предприятием 2». Партнером по внедрению стал Воронежский офис компании «1С:Первый БИТ».

Новая система была развернута в отделе продаж, закупок и логистики, на производстве, в бухгалтерии и администрации.

Ключевые итоги проекта: обеспечено оперативное управление всеми этапами выполнения заказов – от обработки входящих запросов до отгрузки готовой продукции клиентам. Работа организована следующим образом: в момент регистрации входящего заказа система оценивает его исполнимость, предварительную себестоимость и рентабельность. После принятия заказа автоматически формируется план производства, рассчитывается потребность в материалах, при необходимости – оперативно подбираются аналоги комплектующих; на основании потребностей производства и данных о текущих складских остатках отдел закупок формирует заказы поставщикам, при этом в системе фиксируется ожидаемый срок поступления материалов на склад. Если технология требует переработки материалов или изготовления комплектующих на стороне – от производства оперативно формируются заказы подрядчикам; после того как продукция готова к отгрузке – в системе планируется доставка заказа клиенту, рассчитывается фактическая его себестоимость; каждый этап выполнения заказа можно в режиме реального времени отследить в системе в едином отчете.

Все это позволило добиться следующих результатов: минимизированы простои производства, связанные с нехваткой материалов, ускорилось прохождение заказов по технологической цепочке; предприятие стало брать в работу больше мелких заказов, от которых ранее были вынуждены отказываться, считая их неприбыльными из-за перебоев с обеспечением производства материалами и комплектующими; бесперебойные производство и отгрузка заказов позволили предприятию снизить наценку на готовую продукцию и предложить покупателям более конкурентоспособные цены. Это, в свою очередь, привело к увеличению количества новых клиентов.

В итоге количество одновременно обрабатываемых заказов на производстве выросло в 2,5 раза – с 50 до 120 в месяц. Ежемесячный объем отгружаемой продукции увеличился на 20%. Прибыль компании возросла на 15%.

Главный логист «Базиса» Антон Баскаков отметил: «Внедрение "1С:ERP. Управление предприятием 2" позволило организовать работу всех подразделений и специалистов в одной системе. Улучшилось качество планирования и управления производством как на межцеховом, так и на внутрицеховом уровне. Активно используется механизм постановки и исполнения задач. Мы смогли упорядочить работу и улучшить финансовые результаты предприятия».