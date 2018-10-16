Commvault представила новые устройства HyperScale Appliance с увеличенной емкостью

Commvault объявила о выходе двух новых моделей из семейства специализированных устройств с облачной поддержкой: инновационной горизонтально-масштабируемой инфраструктуры для сервис-провайдеров и крупных предприятий Commvault HyperScale Appliance (model HS3300) и полностью готовом к работе специализированном устройстве Commvault Remote Office Appliance (model HS1100), позволяющем предприятиям применять решения Commvault Complete Backup & Recovery в небольших удаленных офисах.

Новые специализированные устройства укрепляют успех выпущенного ранее Commvault HyperScale Appliance (model HS1300), предлагая модели как с уменьшенной, так и увеличенной емкостью, которые предоставляют клиентам больше гибкости и свободы выбора.

Новая модель с увеличенной емкостью обеспечивает интегрированную горизонтально-масштабируемую защиту на базе технологии Commvault HyperScale Technology и лучшей в индустрии линейки решений для защиты, управления и использования данных Commvault Complete Backup & Recovery. Новое специализированное устройство меньшей емкости – это интегрированное решение для удаленного офиса, упрощающее управление удаленными офисами в рамках централизованной стратегии гибридного развития ИТ-инфраструктуры, основой которой являются более мощные модели Commvault HyperScale Appliance.

Эти новые продукты укрепляют лидирующие позиции Commvault как ведущего поставщика решений, которые упрощают ИТ-инфраструктуру, сокращают риски и повышают эффективность управления данными как в дата-центрах и облаках, так и в удаленных офисах и на клиентских устройствах.

«Защита и управление данными при упрощении гибридной ИТ-среды, состоящей из десятков приложений, нескольких облаков и петабайт данных, – это серьезная проблема, с которой сегодня сталкиваются многие предприятия, – отметил Кристоф Бертран (Christophe Bertrand), старший аналитик, Enterprise Strategy Group. – Новые специализированные устройства расширяют выбор продуктов Commvault HyperScale Appliance. Commvault инвестирует в решения, которые специально разработаны с учетом этой проблемы и полностью закрывают потребности предприятий в работе с данными для улучшения эффективности их бизнеса».

Новая модель Commvault HyperScale Appliance (model HS3300) предлагает предприятиям от 174 до 262 терабайт (TB) полезной емкости в полностью конвергентном устройстве, состоящем из тесно интегрированных между собой сервера, системы хранения и программного обеспечения Commvault Complete™ Backup and Recovery. Горизонтально-масштабируемая инфраструктура нового специализированного устройства обеспечивает те же преимущества масштабирования «как в облаке», гибкости и экономии расходов, что и ранее выпущенная для среднего бизнеса модель Commvault HyperScale Appliance (model HS1300), но рассчитана на задачи, с которыми сталкиваются сервис-провайдеры и крупные предприятия.

Новое устройство Commvault HyperScale Appliance для корпоративного рынка обеспечивает предприятиям больше гибкости и свободы выбора, упрощая внедрение конвергентных решений для управления данными, которые соответствуют их конкретным потребностям в защите данных, восстановлении, выполнении корпоративных правил и предоставлении сервисов.

«Клиенты и партнеры проявляют очень большой интерес к Commvault HyperScale Appliance с Commvault Complete, используя это решение для упрощения ИТ, улучшения продуктивности и эффективности, а также экономии затрат рабочего времени и усилий на закупки оборудования, его инсталляцию, интеграцию и управление данными, – сказал Н. Роберт Хаммер (N. Robert Hammer), председатель правления, президент и исполнительный директор Commvault. – Расширенный портфель наших Appliance позволит применять нашу гибкую модель использования решений защиты и управления данными для новых сценариев и у новых клиентов, что даст предприятиям больше возможностей экономии расходов, упростит операции и повысит эффективность использования данных для улучшения общих результатов работы бизнеса».

Для клиентов, заинтересованных в решениях для резервного копирования и восстановления данных в их удаленных офисах и филиалах, которые легко приобрести, внедрить, инсталлировать и поддерживать, Commvault также выпустила Commvault Remote Office Appliance. Это специализированное устройство «под ключ» позволяет предприятиям применять Commvault Complete Backup & Recovery не только в центральном офисе и корпоративном дата-центре, но в удаленных офисах и филиалах и в результате получить единое консолидированное решение, которое избавляет от необходимости держать в каждом небольшом офисе своего ИТ-специалиста только ради настройки и обслуживания локальной системы резервного копирования.

Commvault Remote Office Appliance полезной емкостью 5 или 15 ТB позволяет предприятиям защищать данные удаленного офиса локально или копировать их в облако или дата-центр, управляя ими централизованно, упрощая администрирование, оптимизируя процессы и улучшая производительность резервного копирования и восстановления. Для современных компаний одним из приоритетов является внедрение единых корпоративных правил управления для данных, хранящихся в удаленных офисах.

Поддерживающие облачные технологии специализированные устройства Commvault значительно превосходят решения, предлагаемые конкурентами. Использование в них облачных технологий обеспечивает на локальном уровне возможности масштабирования как в облаке с использованием «родной» интеграции Commvault с облаком для хранения, управления, автоматизации и распределения рабочих нагрузок как внутри ИТ-инфраструктуры предприятия, так и в облаке. Портфель специализированных устройств Commvault обеспечивает программно-аппаратный комплекс, с помощью которого клиенты могут получить преимущества от гибкости облачной среды и воспользоваться ими в своей внутренней инфраструктуре предприятия. Это создает фундамент для уникального надежного решения, сочетающего искусственный интеллект, машинное обучение, поддержку хранения данных в облаке и автоматизацию на базе единой платформы.

Кроме перечисленных преимуществ портфель специализированных устройств Commvault предлагает ряд не имеющих конкурентов новых функций, выгодные для заказчиков гибкие варианты ценообразования и лицензирования. Commvault продвигает конвергентные решения управления данными предприятий, обеспечивающие настоящее комплексное решение для резервного копирования и восстановления. Кроме того, новые специализированные устройства предоставляют партнерам новые возможности для развития сотрудничества с Commvault и роста бизнеса.

«Два новых специализированных устройства продолжают успешное развитие направления Commvault HyperScale Technology и усовершенствованной партнерской программы компании, – отметила Черил Нил (Cheryl Neal), вице-президент по направлению Data and Networking Solutions, Tech Data. – Эти инновации помогают улучшить эффект от использования решений Commvault у наших клиентов».

Commvault Remote Office Appliance уже можно заказать непосредственно у Commvault или представителей глобальной партнерской сети компании. Новое специализированное устройство Commvault HyperScale Appliance (model HS3300) будет доступно для заказа с декабря 2018 года.

Портфель продуктов Commvault Appliance состоит из следующих моделей: Commvault HyperScale Appliance (model HS3300), Commvault HyperScale Appliance (model HS1300) для предприятий среднего бизнеса и Commvault Remote Office Appliance (model HS1100).