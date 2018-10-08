«Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP

«Алроса» запустила в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и консолидации финансовой отчетности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Проект стал частью масштабного внедрения комплексной интегрированной системы управления на базе SAP и был реализован силами консультантов «Тимлис».

«Алроса» последний год активно работает над оптимизацией деятельности, в том числе и процессов бюджетного управления. Построение единой централизованной системы, источника консолидированных и актуальных данных поможет специалистам компании избежать информационных разрывов, ускорить подготовку отчетов и принятие управленческих решений, обеспечит стабильность и доступность процессов бюджетного планирования во время пиковых нагрузок. Развертывание системы в облаке позволило «Алроса» избежать закупки дополнительных мощностей, простоя уже имеющихся, а также неэффективного использования оборудования во время внедрения.

Проект состоял из нескольких этапов. В первую очередь была реализована миграция SAP BW on HANA в облако HEC, далее – разработана методология в области бюджетирования и ключевых показателей эффективности. Третьим этапом стала доработка методологии в части финансово-консолидированной отчетности по МСФО на SAP BPC. В заключении весь процесс был автоматизирован в 36 структурных подразделениях и 12 дочерних предприятиях «Алроса».

SAP HANA значительно ускоряет расчеты при работе с большими объемами данных, бюджетирование происходит в единой системе SAP BPC, благодаря чему любая отчетность доступна в любом разрезе и в любой программе. Отсутствует двойная форма записи, данные в нужных системах появляются автоматически. Оперативность и эффективность принятия управленческих решений значительно выросли за счет появления информационных панелей руководителей. Наглядная визуализация бизнес-показателей и быстрый доступ к четким и понятным метрикам поддерживают ежедневное принятие решений и позволяют тестировать различные бизнес-сценарии.

«Использование облачных сервисов – общемировая практика. Проект очень масштабный, он охватывает все ключевые бизнес-процессы компании: производство, финансово-инвестиционный и операционный блоки. В процессе внедрения были созданы тиражируемые разработки, которые могут с успехом применяться в дальнейшем. В SAP HEC для «Алроса» выделены серверы и защищенный канал связи, которые обеспечивают высокую степень безопасности данных, — отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP CIS. — Кроме того, мы полностью берем на себя обеспечение бесперебойной работы всей системы».

«С развертыванием SAP BPC в HEC мы получили не только консультационные услуги и сервис по адаптации и миграции данных в ходе внедрения, но и хостинг при эксплуатации системы, — отметил Дмитрий Чибисов, начальник Управления информационных технологий и связи «Алроса». — Это позволило нам сконцентрироваться на оптимизации бизнес-процессов бюджетирования и консолидации, а также на самом внедрении системы».

«Комплексность и многофункциональность проекта делают его по-настоящему уникальным. В качестве ключевого подхода было выбрано создание единой планово-бюджетной модели предприятия, платформой для которой стала SAP HANA. Благодаря интеграции инструментов SAP и их взаимодействию в едином информационном пространстве, не возникает информационный разрыв между операционным и финансовым планированием. Это позволяет ускорить процессы бюджетирования, повысить эффективность существующих систем и оптимизировать процессы управления», - отметила Вероника Басырова, заместитель генерального директора по консалтингу и развитию «Тимлис».