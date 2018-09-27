«Газпром нефть» запустила мобильное приложение для заказа пассажирского транспорта в Заполярье

На Ямальском полуострове заработал первый онлайн-агрегатор пассажирского транспорта для корпоративных клиентов. Мобильное приложение внедрено предприятием «Газпромнефть-Ямал» для обслуживания сотрудников Новопортовского месторождения, крупнейшего из разрабатываемых промыслов за Полярным кругом. За первые две недели с момента запуска приложения в нем зарегистрировалось два десятка автомобилей и более 300 пользователей.

Программа для смартфонов и планшетов работает по аналогии с современными сервисами: Uber, «Яндекс.Такси» и Gett. Пассажир может заказать «быструю» или плановую поездку на заданные дату и время. Система подбирает подходящие автомобили (выбирается ближайшая свободная машина с наименьшим пробегом за смену) и предлагает их водителям заявку. Подтверждение заказа осуществляется автоматически. Также в приложении предусмотрена система оценки водителей для устранения недостатков в их работе и поощрения за лучший сервис и услуги.

«Цифровизация бизнес-процессов — это инструмент, внедрение которого позволяет оптимально использовать ресурсы, что особенно актуально в удаленных районах, таких как Заполярье и, в частности, на Новопортовском месторождении. Первые результаты работы приложения уже высоко оценили отраслевые игроки, поэтому данное решение может успешно тиражироваться и на других нефтепромыслах», — отметил Артем Войводяну, главный инженер, первый заместитель генерального директора «Газпромнефть-Ямала».

Новое мобильное приложение является частью системы «умной» логистики, которая развивается в рамках процесса цифровизации бизнес-процессов «Газпром нефти» на Новопортовском месторождении.

Напомним, что в 2017 г. на нефтепромысле была запущена мультиагентная схема доставки грузов на основе программы с искусственным интеллектом. Программы управления логистикой барж не дают им отправиться в рейс недозагруженными и поэтому активно ищут новые грузы на свободные места. Система управления разгрузкой судов отвечает за то, чтобы причальные стенки не простаивали без дела, а были загружены на свою номинальную мощность. Склады также имеют автоматизированное управление, ориентированно на то, чтобы сокращать сроки хранения грузов.