«Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года

В первой половине 2018 года решения «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки вредоносного ПО на более чем 40% компьютеров АСУ. В большей степени пострадали Вьетнам, Алжир и Марокко, а самой безопасной оказалась Дания. Эти данные приводятся в отчете Kaspersky Lab ICS CERT о ландшафте угроз для систем промышленной автоматизации в первом полугодии 2018 года.

Кибератаки на промышленные компьютеры считаются чрезвычайно опасной угрозой, поскольку они могут приводить к финансовым потерям и простою производства. Более того, подобные инциденты на предприятиях могут серьёзно подорвать социальное благосостояние, экологию и макроэкономику всего региона.

Статистика, собранная исследователями «Лаборатории Касперского», показывает, что в первой половине 2018 года 41,2% компьютеров АСУ были атакованы по меньшей мере один раз. И этот показатель продолжает расти: за последние полгода он увеличился с 37,75% до 41,21%.

Процент атакованных компьютеров АСУ (первое полугодие 2017 – первое полугодие 2018)

Статистика показывает, что в развивающихся странах наибольший процент промышленных устройств, пострадавших от киберугроз. Ведущими странами по количеству компьютеров АСУ, атакованных в 2018 году, оказались Вьетнам (75,1%), Алжир (71,6%) и Марокко (64,8%). Что касается самых безопасных в этом плане государств, ими стали Дания (14%), Ирландия (14,4%) и Швейцария (15,9%).

В России наблюдается снижение количества атакованных компьютеров АСУ: за отчётный период этот показатель составил 45% – на 2 п.п. меньше, чем во втором полугодии 2017 года. При этом Россия заняла первое место среди всех европейских стран по проценту атакованных компьютеров АСУ.

Основным источником заражений устройств в технологической инфраструктуре компаний по-прежнему остаётся интернет: в первой половине 2018 года на 27% компьютеров АСУ были заблокированы угрозы, источником которых являлась Сеть. Второе место занимают съёмные носители (8,4%), а третье – почтовые программы (3,8%).

«Процент кибератак на компьютеры АСУ вызывает беспокойство. Наш совет – уделять внимание безопасности систем с самого начала интеграции, когда их элементы впервые подключаются к интернету: пренебрежение защитными решениями на данном этапе может привести к плачевным последствиям», – отметил Кирилл Круглов, эксперт команды ICS CERT «Лаборатории Касперского».

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT рекомендуют придерживаться следующих правил: регулярно устанавливайте обновления ОС, прикладного ПО и средств защиты на системы, работающие в технологической сети предприятия; ограничивайте сетевой трафик по используемым портам и протоколам на пограничных маршрутизаторах между сетью организации и сетями других компаний; проводите аудит разграничения доступа к компонентам АСУ ТП в промышленной сети предприятия и на её границах; внедряйте специализированные решения для конечных устройств на серверах АСУ ТП и рабочих станциях, чтобы защититься от случайных кибератак; используйте решения для мониторинга, анализа и обнаружения угроз для лучшей защиты от целевых атак; проводите обучение сотрудников, а также партнёров и поставщиков, имеющих доступ к вашей сети.

Полная версия отчёта доступна на сайте Kaspersky Lab ICS CERT.