Заказчики Москвы осваивают электронные способы закупок

Московские заказчики успешно осваивают электронные процедуры нового типа. Из 50 размещенных на Единой электронной торговой площадке извещений о проведении закупок в такой форме, половина приходится на столичных заказчиков, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«50 электронных процедур нового типа опубликовано за первый месяц применения на Единой электронной торговой площадке. Среди них 22 закупки размещены московскими заказчиками. Это значит, что новые условия работы понятны, и заказчики готовы применять новые правила, определенные законодательством о контрактной системе», - сказал Геннадий Дёгтев.

Он назвал наиболее используемые способы определения поставщика при проведении электронных процедур нового типа в настоящий момент.

«Среди столичных заказчиков самым распространенным способом определения поставщика является открытый конкурс в электронном виде. При этом если анализировать опубликованные в июле процедуры заказчиков страны, то наиболее предпочтительным стал запрос котировок. Кроме столичных заказчиков, электронные процедуры нового типа успешно протестировали еще в девяти регионах РФ», - сказал Геннадий Дёгтев.

Новые процедуры в числе первых апробируют заказчики из Севастополя, Екатеринбурга, Новороссийска, Йошкар-Олы, Сахалинской, Самарской и Воронежской областей, а также из республик Башкортостан и Ингушетиия.

Перевод конкурентных закупочных процедур в электронную форму повысит конкуренцию и повысит эффективность расходования средств из государственного бюджета, отмечает генеральный директор ЕЭТП Антон Емельянов.

«Неоспоримым преимуществом электронных торгов является их доступность и прозрачность. И применение заказчиками новых способов электронных закупок позволит еще большему количеству поставщиков, многие из которых являются представителями малого и среднего предпринимательства, получить равный и беспрепятственный доступ государственным тендерам независимо от географии их местонахождения и локализации производства», – сказал Антон Емельянов.

Масштабная цифровизация закупочной системы Российской Федерации началась в конце 2017 года, когда Президент России Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», которые предусматривают перевод всех видов государственных закупок в электронный вид. До этого момента в электронном виде проводились только аукционы.

С 1 июля 2018 года госзаказчики получили право проводить новые закупочные процедуры в электронной форме, а с 1 января 2019 года они будут обязаны проводить все свои закупки в электронном виде на отобранных правительством электронных площадках.