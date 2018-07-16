Merlion стала официальным дистрибьютором профеcсионального оборудования для обработки банкнот и монет Cassida

В мае 2018 г. Merlion сообщила о начале развития нового направления бизнеса – дистрибуции банковского и кассового оборудования и о факте подписания первых дистрибьюторских контрактов. Спустя два месяца компанией получена еще одна дистрибуция – от компании «Кассида Евразия». Соглашение вступило в силу в июле 2018 г. и распространяется на весь спектр продукции производителя.

«Компания Merlion не единственный наш дистрибьютор, но единственный такой многопрофильный и с таким "бизнес-весом" на российском рынке, – сказала Татьяна Меленевская, руководитель направления продаж банковского оборудования "Кассида Евразия". – В ближайшие годы мы планируем освоить новые рынки сбыта и увеличить свою рыночную долю, и надеемся, что именно Merlion в этом нам очень поможет».

С ней согласен Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании Merlion: «"Кассида" – один из лидеров рынка, а мы серьезно нацелены стать заметным игроком в сегменте дистрибуции банковского и кассового оборудования, поэтому подписав с ними соглашение, мы сделали шаг в нужном направлении – я в этом уверен».

«Кассида Евразия» основана в 2006 г. Компания осуществляет свою деятельность в трех представительствах: США, ОАЭ и Россия. Торговая марка Cassida используется в 35 странах мира. В продуктовом портфеле компании – решения разного уровня и масштаба: от портативных детекторов подлинности и луп до счетчиков-сортировщиков монет/банкнот и экспертно-криминалистических комплексов. Среди компаний, доверивших устройствам Cassida обработку наличности, – крупнейшие федеральные розничные сети, сети ресторанов быстрого питания, национальный ж/д перевозчик, а также ведущие банки, в число которых входит и самый главный – ЦБ России. Техническую поддержку оказывает пользователям федеральная сеть сервисных центров в 88 городах России.

В качестве официального дистрибьютора Cassida, Merlion привезет в Россию первые партии устройств (счетчики банкнот и монет, детекторы и сортировщики банкнот) в конце июля 2018 г.