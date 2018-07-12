T-Systems добавил возможности Virtual Cloud Network в сервис DSI vCloud

Vmware объявила, что T-Systems, провайдер комплексных услуг и технологических продуктов, добавил возможности Virtual Cloud Network в популярный сервис DSI vCloud. Теперь заказчики дочерней компании Deutsche Telekom получат преимущества устойчивой связи и внутренней безопасности независимо от того, находятся ли приложения и данные в общедоступном облаке T-Systems или внутри клиентского центра обработки данных.

Совершенствуя свое облачное предложение, T-Systems реагирует на рост числа компаний, которые хотят запускать приложения в публичных облаках. Теперь заказчики могут легко «растянуть» свои сети из локального центра обработки данных в общедоступный DSI vCloud с минимальной реконфигурацией — например, продолжать использовать существующие IP-адреса и сетевые подключения. Благодаря возможности комплексного управления политиками, миграция рабочих нагрузок происходит намного быстрее. Существующие политики сетевой безопасности также могут быть расширены до DSI vCloud, чтобы укрепить защиту — Например, добавить поддержку микросегментации.

«Virtual Cloud Network позволяет T-Systems и ее заказчикам работать с приложениями и данными в эпоху, когда доля рабочих нагрузок за пределами частного ЦОДа растет. Будучи партнером Vmware с 2005 г., мы рады, что NSX Data Center отвечает самым строгим требованиям и является ключевой частью нашей облачной стратегии, — сказал Ральф Поггеманн (Ralf Poggemann), директор подразделения Cloud Partner Business, T-Systems. — Мы успешно удовлетворяем растущие потребности пользователей в облачных вычислениях, а также готовы к распределенной кросс- и мульти-облачной модели будущего».

DSI vCloud от T-Systems (Dynamic Services for Infrastructure with vCloud) используют как корпорации, так и компании из сегмента СМБ, которые хотят внедрить гибридный подход. Услуга multi-tenant поддерживается платформой Vmware Cloud Provider Platform, высоко-масштабируемой комбинацией Vmware vSphere, NSX Data Center и Vmware vCloud Director. DSI vCloud доступен в Австрии, Германии, Сингапуре, Испании, Швейцарии, Великобритании и США.

Новые возможности доступны для всех заказчиков DSI vCloud без дополнительной оплаты.