Atos выпустила решение Codex AI Suite для создания приложений искусственного интеллекта

Atos объявила о выпуске Atos Codex AI Suite, пакета программного обеспечения, который призван помочь коммерческим компаниям и исследовательским институтам в разработке, развертывании и управлении приложениями искусственного интеллекта. С его помощью специалисты по обработке и анализу информации смогут извлекать пользу из необработанных данных, открывая новые пути развития бизнеса.

Используя функциональные возможности машинного и глубокого обучения, пакет Atos Codex AI Suite позволяет создать приложение искусственного интеллекта (AI). Они будут способны понимать, размышлять, действовать и адаптироваться к изменяющимся условиям при решении различных научных, отраслевых и корпоративных задач. Разработка предназначена для таких областей как медицина, государственная безопасность, «умные» города, интеллектуальные и автономные центры обработки данных.

С использованием Atos Codex AI Suite приложения могут быть развернуты и размещены в различных дополняющих друг друга средах: облачные среды: публичные облачные платформы (AWS, Azure, Google Cloud и др.); локальные среды: любые серверные инфраструктуры, включая серверы Atos BullSequana S; среды периферийных вычислений: разрабатываемая компанией Atos периферийная вычислительная система. Она позволит бизнесу извлекать практическую информацию из необработанных данных в режиме реального времени и в непосредственной близости от источника данных, что поможет в принятии взвешенных решений и сокращении расходов. Разработка имеет усиленную конструкцию для использования в средах любых типов.

Арно Бертран (Arnaud Bertrand), вице-президент департамента больших данных и высокопроизводительных вычислений компании Atos, сказал: «Этот пакет программного обеспечения представляет собой важный шаг на пути поддержки наших заказчиков при реализации проектов цифровой трансформации. Atos Codex AI Suite решает корпоративные, научные и отраслевые задачи, включая индивидуализированную медицину, расширенное техническое обслуживание и обеспечение защиты с помощью нового поколения виртуальных приложений. Данная разработка открывает путь к созданию новых областей ее применения, а также помогает компаниям находить новые пути развития бизнеса».

Пакет ПО Atos Codex AI Suite доступен для приобретения в виде отдельной программной платформы или вместе с серверной инфраструктурой. Atos Codex AI Suite – новейшее решение компании, предлагаемое в рамках пакета Atos Codex.