GPMD предложит рекламодателям таргетинги от «Билайн»

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) и «Вымпелком» (бренд «Билайн») запустили совместный проект, позволяющий применить большие данные (Big Data) сотового оператора для таргетирования рекламных кампаний на мобильных устройствах. В 2018 г. объем сегмента мобильной видеорекламы, по оценке GPMD, может вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом и превысить 3 млрд руб.

Партнерство основано на использовании результатов обработки «Билайном» имеющихся у оператора данных для таргетирования рекламных кампаний в продукте «Билайн Программатик». Сотовый оператор предоставил GPMD право продажи и размещения видеорекламы с использованием таргетингов оператора на мобильных устройствах. Таргетинги могут применяться как на рекламном инвентаре сторонних сайтов, так и на инвентаре GPMD (при этом «Билайн» закупает инвентарь и сторонних сайтов, и GPMD). GPMD имеет несколько технологических стыков интеграции с «Билайн Программатик». При этом селлер не получает доступа к информации, защищенной законом «О персональных данных» и другим законодательством.

Размещение рекламы производится в мобильных браузерах и мобильных приложениях. Используются обезличенные данные клиентов, давших согласие на обработку персональных данных.

Совместный проект запущен в тесты и эксплуатацию в апреле. Высокий интерес к проекту уже проявил ряд крупных рекламодателей, в том числе производители товаров повседневного спроса (FMCG), автомобилей, лекарств, а также бытовой техники и электроники. Заинтересованность брендов связана с тем, что сотовые операторы сегодня являются источником наиболее подробных и точных таргетингов о пользователях мобильного интернета. Первым рекламодателем, который использовал новый продукт в своей рекламной кампании, стал автомобильный концерн Volvo Cars.

Селлер и «Билайн» договорились о продаже рекламных размещений по модели разделения доходов от реализации новой услуги «Билайн Программатик». Наценка за таргетинг с использованием данных «Билайн» достигает 50-70% в зависимости от структуры аудитории. Базовая стоимость тысячи показов видеорекламы в мобильном инвентаре GPMD и «Билайн» составляет 750 руб.

В 2018 г. сегмент мобильного видео на рынке видеорекламы вырастет вдвое. По прогнозу GPMD, его доля достигла 20% от общего объема затрат на видеорекламу в рунете и составила 1,6 млрд руб. в денежном выражении. В 2018 г. этот показатель увеличится до 30-40% или 3-4 млрд руб. По данным Mediascope, в сентябре 2017-го размер аудитории мобильного видео сравнялся с аналогичным показателем для стационарных компьютеров и превысил 26 млн человек.

«Большие данные – одно из наиболее приоритетных направлений для бизнеса "Билайн", – отметил вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса "Вымпелком" Джордж Хелд. – Мы используем технологии для создания и развития собственных продуктов, таких как `Билайн Программатик`, и рады дать возможность нашим клиентам получить максимально релевантную информацию».

«Сотрудничество GPMD и «Билайн» в области использования таргетингов оператора в рекламных кампаниях стало первым подобным примером в сегменте видеорекламы, размещаемой в мобильном видео, – сказал директор по развитию бизнеса Gazprom-Media Digital Сергей Коренков. – На фоне роста объемов мобильного инвентаря партнерство с "Билайн" стало для нас одной из стратегических задач. Опыт размещения видеорекламы на стационарных компьютерах (desktop) свидетельствует о том, что подобный подход позволит ощутимо увеличить эффективность рекламных компаний».

«Мы видим большой потенциал в использовании новых продуктов, возникающих в результате технологического прорыва, связанного с Big Data, – комментирует менеджер по маркетинговым коммуникациям Volvo Car Russia Сергей Михайлов. – В частности, новый инструмент, предлагаемый GPMD в партнерстве с "Билайн" позволяет не только обеспечить большой охват, но и в перспективе добиться большей персонализации коммуникации».