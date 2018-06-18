Резидент «Сколково» поможет «Ашану» в управлении персоналом

«Ашан Ритейл Россия» и компания timebook, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» и призер Startup Village 2015, заключили национальный контракт о сотрудничестве. Сейчас идет тиражирование системы управления персоналом timebook с использованием биометрического контроля во всех магазинах розничной сети.

С внедрением системы в магазинах «Ашан» появляются терминалы учета рабочего времени timebook, оснащенные цифровой камерой с функцией распознавания лица, предназначенной для верификации личности сотрудника.

Система состоит из программного обеспечения и оборудования, позволяющего контролировать время работы сотрудников. Уже сейчас на терминалах timebook отмечаются все сотрудники магазинов торговой сети, включая внешний персонал. Все отметки о посещениях автоматически обрабатываются системой в соответствии с запланированными в ней же графиками работ. На основе полученных данных формируются и рассчитываются табели отработанного времени с последующей выгрузкой в SAP. Кроме того, система автоматически проверяет наличие, сроки действия медицинских книжек и других разрешающих работу документов.

Ареш Аламир, Директор по инновациям, «Ашан Россия», сказал: «Мы выбрали решение компании timebook, потому что оно в максимальной степени удовлетворяет нашу потребность по управлению рабочим временем персонала, как собственного, так и внешнего. Мы получили полную прозрачность в отношении отработанного времени сотрудников и теперь можем гибко управлять этим процессом. Отдельно хочется отметить удобство системы в отношении внешнего персонала. В целом, использование timebookпозволит нам упростить взаимодействие с аутсорсинговыми организациями и значительно повысить качество оказываемых услуг».

Павел Конозаков, генеральный директор компании timebook, отметил: «Мы рады сотрудничать с компанией "Ашан Ритейл Россия" в рамках столь масштабного проекта. Наши технологии направлены на повышение эффективности труда собственного и внешнего персонала в магазинах торговой сети, что позволит получить существенную экономию фонда оплаты труда за счет оптимизации графиков работ и автоматизации табельного учета».

Уникальность технологии – распределенная система управления рабочим временем. Это аппаратно-программный комплекс, полноценная WFM система (Workforce Management System). Инновационные инструменты timebook дают доступ к полному циклу управления персоналом с точки зрения отработанного времени: планирование трудовых ресурсов, физический учет, а также табелирование всех категорий персонала (собственный персонал, аутсорсинговые агенства, представители производителей – мерчандайзеры).

В рамках управления внешним персоналом «Ашан» получил доступ к специализированной функциональности платформы timebook для совместной работы с поставщиками услуг в цифровом пространстве. Портал позволяет размещать заказы на услуги подрядных организаций и соответствует требованиям ФЗ №116 о запрете заемного труда.

Ольга Стрелова, директор Центра инновационных технологий для Retail & FMCG ИТ-кластера Фонда «Сколково», сказала: «timebook подписывает договор о внедрении системы с крупной торговой сетью ежегодно, и этот год не стал исключением. "Ашан" активно тестирует решения сколковских резидентов, и выбор timebook на высококонкурентном рынке систем управления рабочим временем позволяет заявить об уникальности решения и готовности к высоким промышленным нагрузкам, которые крупные ритейлеры доверяют молодой компании».