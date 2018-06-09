Cognitive Technologies вышла на китайский рынок решений в области «умного» сельского хозяйства

Cognitive Technologies, российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, представил на китайском рынке решения в области «умного» сельского хозяйства, систему управления автономным движением сельхозтехники Cognitive Agro Pilot и промышленный образец универсальной системы управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом. «Агродроид C2-A2».

В качестве одного из конкурентных преимуществ Cognitive Agro Pilot на мировом рынке Cognitive Technologies называет использование в наборе сенсоров лишь одной видеокамеры, в отличие от зарубежных аналогов, которые пытаются применять лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку (скошенная и сложенная в ряд с/х культура).

«Мы смогли создать высокоразвитую систему компьютерного зрения, которая позволяет с одной видеокамерой достичь аналогичных результатов, что и ведущие западные бренды с тремя – четырьмя сенсорами. Поэтому у нас стоимость оборудования в три-четыре раза меньше. Это дает нам существенное конкурентное преимущество», – сказала вице-президент Cognitive Technologies Альфия Каюмова.

Кроме того, Cognitive Agro Pilot имеет возможности автоматического поворота и разворота сельхозтехники, даже в ночных условиях, причем исключительно за счет развитого функционала компьютерного зрения, без использования навигации по GPS, что делает решение более гибким и удобным для пользователя.

«В итоге мы попали в самую точку. Это ровно те характеристики, которых нет у китайских разработчиков» – отметила Альфия Каюмова.

Также сегодня в продуктовой линейке многих зарубежных компаний отсутствуют универсальные решения для управления беспилотными сельскохозяйственными транспортными средствами.

Напомним, компания Cognitive Technologies в 2016 г. объявила о начале проекта по созданию «умного» сельского хозяйства. В 2017 г. компанией была разработана система автоматического вождения сельхозтехники Cognitive Agro Pilot. На базе Cognitive Agro Pilot компания впервые в России летом 2017 г. провела полевые испытания комбайна в беспилотном режиме. Было обработано порядка 50 Га. Также впервые в России испытания автономной техники были проведены в ночное время. Комбайн способен в автоматическом режиме подруливать, совершать повороты, развороты, а также движение по существенно изогнутой траектории, останавливаться и т.д.

В основе Cognitive Agro Pilot лежит технология глубокого обучения нейронных сетей. Сегодня нейронная сеть способна выделять более семи основных классов объектов полевой сцены.