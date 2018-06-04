«ЕАЕ-Консалт» завершила внедрение S/4HANA в облаке Azure

«ЕАЕ-Консалт» объявила о запуске платформы нового поколения SAP S/4HANA. Инсталляция системы в облаке MS Azure заняла две недели – это, по данным компании, на сегодня абсолютный рекорд в России.

Все работы, в том числе интеграция с другими корпоративными системами, выполняются исключительно сотрудниками «ЕАЕ-Консалт». На основе отработанной технологии и архитектуры решения специалисты «ЕАЕ-Консалт» готовы выполнить внедрение S4/HANA в облаке Azure для любого масштаба бизнеса и отраслевой принадлежности.

«ЕАЕ-Консалт» – крупный российский аутсорсер решений SAP в нефтегазовой отрасли, разработчик программного обеспечения и поставщик ИТ-сервисов. Входит в Группу компаний «Энергетика, системная интеграция» (ГК «ЭнСи»).

Конверсия корпоративного ландшафта «ЕАЕ-Консалт» с SAP HANA на S/4 HANA и развертывание в облаке Azure прошли в период с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года по сценарию brownfield (с англ. «вторичная застройка») – после переноса в облако сделана инсталляция на новой платформе с изменением размеров ландшафта.

Развертывание решений осуществлялось поэтапно. Первые пользователи смогли работать в ней уже сразу после перехода в облако. К настоящему моменту объем проекта – модули управления финансами (FI), материальными потоками (MM), сбытом (SD), проектами (PS), модуль контроллинга (CO); интерфейс Fiori.

Создание гибридной ИТ-инфраструктуры принесло компании «ЕАЕ-Консалт» значительные выгоды. Облачные решения Azure позволяют сфокусироваться на лучшем обслуживании своих клиентов, избежать затрат на закупку и поддержку оборудования, при этом можно быстро масштабировать или изменять параметры в зависимости от потребностей бизнеса.

В свою очередь, S/4HANA одновременно со снижением нагрузки на персонал позволяет достичь большего быстродействия, прозрачности и управляемости бизнес-процессов, роста производительности и широкой вариативности обновлений. В ближайшее время планируется масштабировать решение на все предприятия холдинга.

В настоящее время «ЕАЕ-Консалт» – одна из немногих российских компаний, которая обладает реальным опытом запуска продуктивных систем S/4HANA.

Игорь Еловиков, генеральный директор «ЕАЕ-Консалт», отметил: «Мы рассчитываем, что S4/HANA сыграет ключевую роль в трансформации «ЕАЕ-Консалт». Платформа создает единое представление о происходящих в компании процессах, связав воедино все источники корпоративной информации для всех бизнес-подразделений, помогает решить самые сложные задачи в режиме реального времени. С комплексным решением на базе новой платформы мы сможем пересмотреть свой подход к аналитике данных для принятия решений и значительно упростить рабочие процессы и взаимодействие с клиентами. А самое главное – мы подготовили высококлассных специалистов в области внедрения S4/HANA в облаке Azure и готовы поделиться своим опытом со всеми заинтересованными компаниями».