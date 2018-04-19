ГК InfoWatch примет участие в создании образовательного центра ОАЭ и цифровизации Аджмана

Наталья Касперская, президент группы компаний (ГК) InfoWatch, провела рабочую встречу с наследным принцем, председателем Исполнительного совета эмирата Аджман Шейхом Аммаром Бен Хумейдом Аль Нуайми (HH Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi). В результате переговоров между ГК InfoWatch и правительством эмирата Аджман были достигнуты договоренности о совместной разработке образовательных программ в области информационных технологий и информационной безопасности, а также о сотрудничестве в области внедрения новых технологий в органы государственного управления эмирата.

Глава ГК InfoWatch Наталья Касперская и генеральный директор Цифрового департамента Правительства Аджмана Охуд Али Шехаил (Ohoud Ali Shehail) подписали двустороннее соглашение, согласно которому InfoWatch будет оказывать поддержку цифровизации эмирата и способствовать внедрению передовых российских технологий в области информационной безопасности в органы государственной власти и бизнес-структуры Аджмана.

В рамках договоренностей InfoWatch примет участие в Программе информационной безопасности Цифрового департамента Правительства Аджмана. Сторонами планируется запуск пилотного проекта по внедрению решения для предотвращения утечек данных (DLP-системы) InfoWatch Traffic Monitor в Правительство Аджмана, а также открытие в эмирате совместного образовательного центра в области кибербезопасности.

Также был подписан многосторонний меморандум о международном сотрудничестве в области укрепления системы информационной безопасности Аджмана, участниками которого стали Цифровой департамент Правительства Аджмана, InfoWatch Gulf, Университет Аджмана, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Достигнутые договоренности между InfoWatch и правительством эмирата Аджман стали очередным этапом двустороннего сотрудничества и новой вехой развития InfoWatch в ближневосточном регионе, — сказала Наталья Касперская. — Уверена, что многолетний опыт и экспертиза компании в области информационной безопасности организаций, а также наши учебные программы и наработки по подготовке кадров для высокотехнологичной отрасли, будут полезны в построении эффективной цифровой экосистемы в эмирате Аджман».

«Визит в Россию укрепил наши намерения развивать сотрудничество с компанией InfoWatch и ее партнерами, — заявила Охуд Али Шехаил. — Мы надеемся, что наша совместная работа станет катализатором дальнейшей цифровизации экономики ОАЭ».

«Благодаря подписанию соглашений нам удалось выйти на новый уровень сотрудничества с эмиратом Аджман, — отметила Кристина Танцюра, глава представительства InfoWatch на Ближнем Востоке. — Мы благодарны за оказанное доверие и надеемся, что наша совместная работа поможет достичь высоких результатов для Аджмана».

«Мы убеждены, что научно-техническое развитие и образование – основа прогресса, движения в будущее. Сколтех c удовольствием внесет свой вклад в прогресс, развитие цифровизации экономики ОАЭ, обучение и сертификацию госслужащих эмирата Аджман», — подчеркнул Александр Сафонов, вице-президент по академическому развитию Сколтех.

«Подписанный меморандум зафиксировал наши договоренности о сотрудничестве с Правительством Аджмана и Университетом Аджмана – заявил Иван Простаков, проректор по международной деятельности НИУ ВШЭ. – Мы планируем развивать на территории эмирата широкий спектр образовательных программ, включая совместные программы с InfoWatch в сферах информационной безопасности, интернета вещей больших данных».

Вопросы сотрудничества между InfoWatch и Правительством Аджмана обсуждались в ходе визита арабской делегации в Россию в марте 2018 года.