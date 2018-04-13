HID Global объявила о запуске нового решения Risk Management Solution

HID Global, разработчик решений по управлению идентификационными данными, представил новый сервис обнаружения киберугроз и мошенничества, использующий искусственный интеллект и машинное обучение для управления идентификацией и доступом, способствуя сокращению числа кибератак, в особенности направленных на финансовые организации. Новое решение HID Risk Management Solution – это технология профилирования рисков в режиме реального времени, применяющая аналитику данных для защиты финансовых транзакций и банковских приложений от киберпреступников.

Постоянно изменяющийся ландшафт угроз, усложняющий задачу обеспечения защиты онлайн и мобильных финансовых приложений, привел к необходимости улучшения процессов обнаружения мошенничества и кибератак и минимизации возможных убытков. Новое решение HID Risk Management Solution соответствует этим требованиям, объединяя возможности обнаружения на основе доказательств и поведенческую биометрию, поддерживаемую машинным обучением. Решение HID предназначено для защиты банков, онлайн-продавцов и поставщиков услуг от вредоносных программ нулевого дня, захвата аккаунта, фишинговых атак и ботов.

«Решение HID Risk Management Solution предоставляет предприятиям и клиентам защиту от современных кибератак, – сказал Брэд Джарвис, вице-президент и управляющий директор решений Identity & Access Management (IAM) HID Global. – Объединив экспертизу HID в области управления идентификацией и доступом с новыми возможностями в области искусственного интеллекта и машинного обучения, мы даем возможность организациям лучше управлять рисками, обеспечивать безопасность данных клиентов и защищаться от мошенничества, вредоносного ПО и утечки данных. HID Risk Management Solution и наше приложение для аутентификации на мобильных устройствах HID Approve – это сочетание безопасности и пользовательской авторизации».

Добавляя уровень доверия к онлайн-транзакциям и сохраняя целостность цифрового бизнес-взаимодействия, HID Risk Management Solution полностью интегрировано с платформой HID ActivID Authentication Platform, которая обеспечивает многофакторную аутентификацию для защиты идентификаторов пользователей, транзакций, устройств и учетных записей.

Совмещение многофакторной аутентификации с функцией обнаружения киберугроз и мошенничества нового уровня с использованием искуственного интеллекта обеспечивает прохождение адаптивной аутентификации, основанной на оценке рисков и работе с данными. Это повышает безопасность, оптимизируя работу пользователя и обеспечивая удобство.

По сообщению разработчика, решение HID Risk Management Solution состоит из трех разных, полностью интегрированных механизмов, основанных на оценке рисков, за счет чего определяется более точный показатель риска, чем в системах от других поставщиков.

Механизм оценки угроз – обнаруживает общие угрозы и отслеживает идентификаторы устройств, идентифицирует нарушение целостности приложения, вредоносные программы и фишинг-атаки.

Поведенческий механизм – создает поведенческий биометрический профиль пользователя, включая поведение при работе с клавиатурой, мышью и при считывании карты, навигацию по страницам и использование приложений. Механизм аномалий – отслеживает детали транзакций в режиме реального времени, используя методы машинного обучения для выявления аномальных сессий и транзакций, а также непрерывно анализируя сотни параметров.

Знание степени риска, определяемой с помощью этих трех механизмов, позволяет более обоснованно принимать решения о следующем действии: одобрить, блокировать или отклонить транзакцию. Аналитика данных в решении IAM оптимизирует деятельность для клиентов.