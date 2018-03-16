«Деметра» расскажет о древнейшем городе России на языке мультимедиа

«Деметра», керченский благотворительный фонд, объявил об открытии выставки «Керчь – город 27 веков», посвященной Боспору Киммерийскому – античному государству, существовавшему на территории современной Керчи с VI века до н.э. до VI века н.э. Выставка адресована широкой аудитории: школьникам – ее будут посещать организованные группы, семьям с детьми, индивидуальным туристам.

Для разработки концепции, проектирования и реализации проекта пригласили команду Ascreen.

«Боспором Киммерийским раньше называли Керченский пролив, а Керчь, основанная на рубеже VII-VI веков до н.э., – самый древний город России. Мы хотели, чтобы и жители Керчи, и гости Крыма больше узнали об древней истории нашего края. А главное, чтобы интерактивная выставка вызывала у посетителей разных возрастов живой эмоциональный отклик. Этого сложно добиться, просто разместив в витринах археологические находки, пусть и невероятно ценные с исторической точки зрения. Нашей целью было реконструировать события и жизненный уклад той эпохи, дать возможность совершить небольшое путешествие к древнему Боспору», - сказал доктор исторических наук, директор БФ «Деметра» Виктор Зинько.

Над сценографией выставки работали инженеры, конструкторы, графики, дизайнеры, продюсеры. Была проделана огромная работа по информационному наполнению стендов и инсталляций. Даже планировка помещения претерпела изменения: было решено закрыть окна, чтобы создать единое пространство, полностью погружающее посетителя в атмосферу. Свет, звук, возможность взаимодействия с инсталляциями – все инструменты используются с целью максимально вовлечь посетителей в изучаемую тему.

Экспозиция делится на несколько зон, в том числе: «Доисторический период», «Города Боспорского царства», «Правители Боспорского царства» и «Археологические сокровища Керчи».

«Приступив к работе с пространством экспозиции, мы, в первую очередь, поставили перед собой цель разработать единую визуальную среду, соответствующую заданной тематике. Важно было избежать раздробленности в подаче материала и создать видимую и понятную смысловую линию, раскрывающую 27 веков истории города Керчь. Это оказало влияние на все решения экспозиции, дизайн имеющегося помещения был переосмыслен, продуманы дополнительные конструкции (в частности, закрыты имеющиеся окна), цветовое оформление, подходы к подаче текстовой информации. В применении интерактивных блоков и мультимедийных средств мы придерживались того же принципа – технологические решения экспозиции не существуют сами по себе, органично переплетаясь с графикой и объёмными формами. Для демонстрации предметного ряда нами были придуманы и спроектированы витрины, внешний облик которых вписан в общее художественное решение экспозиции. Одна из них, словно пьедестал, поддерживает символический экспонат – амфору – тем самым вынося предмет на первый план повествования», - сказала руководитель отдела музейных решений Ascreen Виктория Тарасова.

Основная инсталляция этой зоны – пейзаж берега моря на фоне горы Митридат во всю стену, основой которого послужила картина Карло Боссоли «Керчь со стороны Ени-Кале».

При касании иконки запускается анимация, «оживляющая» пейзаж: бытовые сценки из жизни древних племен, проживавших в разные эпохи на территории Керченского полуострова. Анимация дополняется голосом диктора и звуковой дорожкой. Запустить ролики может и экскурсовод со своего планшета.

Ролики короткие – по 30-40 секунд, но информативные: по ним можно составить общее впечатление о том, как жили люди в ту или иную эпоху. Например, сюжет ролика о периоде среднего палеолита, посвящен охоте неандертальцев на мамонта. Мамонт бежит к берегу моря, преследуемый охотниками. Охотники на бегу метают в него копья и стреляют из луков. На берегу моря мамонт встречает еще одну группу охотников, разворачивается, бежит в обратную сторону и попадает в окружение. После чего останавливается и медленно падает, пронзенный копьями и стрелами. Охотники ликуют – племя не останется голодным.

Инсталляция, посвященная царям Боспора, представляет собой временную шкалу, на которой в хронологическом порядке располагаются имена правителей. Нажатие на кнопку под именем запускает на стене проекцию с информационным блоком, посвященным правителю и времени его царствования.

Инсталляция представляет собой интерактивный стол с приложением, рассказывающим о восьми древних городах, располагавшихся на территории современной Керчи. Это Пантикапей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Пормфий, Илурат, Китей, Акра.

В режиме ожидания на столе отображается графическая карта Керчи, Керченского пролива и прилегающих территорий. Касаясь иконки одного из городов, мы попадаем в соответствующий раздел.

В каждом разделе есть меню с пунктами: история города, археологический комплекс, артефакты (лента с фотографиями).

При нажатии на определенные постройки (выделенные цветом), запускается анимированная 3D-реконструкция постройки: из плана в изометрической проекции вырастают стены, появляются текстуры, затем крыша здания.

Интерактивная инсталляция знакомит с девятью самыми значимыми и интересными археологическими памятниками региона. Это Ак-бурунские карганы, Юз-обинские курганы, Золотой курганы, Куль-оба, Мелек-чесменский курган, Трехбратние курганы, Царский курган, Склеп Деметры и Раннехристианские склепы. Памятники отмечены иконками на карте Керченского полуострова.