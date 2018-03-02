«Битрикс24» провел презентацию обновлений

1 марта российский сервис для управления бизнесом провел презентацию новой версии. Релиз получил название «Гонконг». Мероприятие состоялось в кампусе бизнес-школы «Сколково».

В CRM добавилась сегментация клиента и возможность отправить выбранным сегментам email, sms, голосовое сообщение, а также возможность запустить рекламу по выбранным сегментам в Facebook, Instagram, Vk, Яндекс, Google. «Открытые линии» пополнились отчетами, которые показывают пики активности, среднее время ответа, нагрузку на менеджера. Запущен веб-клиент для работы с e-mail внутри «Битрикс24». Кроме того, сервисы «диск» и «живая лента» получили новый дизайн и интерфейс, а мобильное приложение — новый мессенджер. Настройки и информация о группе сервиса «группы и проекты» теперь открываются в слайдере.

Помимо обновлений, компания анонсировала новый сервис «Битрикс24.Интернет-магазины».

С помощью нового сервиса предприниматели могут взять в аренду готовый интернет-магазин, интегрированный с CRM «Битрикс24».

«Я уверен, интернет-магазин и СRM-система очень скоро станут одним целым. И превратятся в новый стандарт индустрии онлайн-торговли. Это произойдет в течение нескольких лет. В e-commerce невозможно оставаться рентабельным без построения длительных отношений с клиентом. В этом и состоит главная идея нашей технологии. Мы первыми на рынке выпускаем интернет-магазин и CRM как единый продукт. В следующие 5 лет все будут пытаться сделать что-то подобное.» — сказал Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрикс24».