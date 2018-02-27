ОС «Astra Linux» заработала на процессорах «Эльбрус»

«НПО РусБИТех» и «МЦСТ» в целях создания доверенных средств вычислительной техники на основе отечественной электронной компонентной базы и отечественной операционной системы объявили о проведении совместных работ по обеспечению функционирования операционной системы «Astra Linux Special Edition» на вычислительных комплексах «Эльбрус», использующих микропроцессоры с одноименной архитектурой.

В ходе первого этапа работ достигнуты все поставленные цели: успешно осуществляется процесс сборки операционной системы с использованием отечественного компилятора для платформы Эльбрус, проведена серия успешных запусков операционной системы «Astra Linux Special Edition», в т.ч. графического пользовательского интерфейса.

Запуски производились без использования системы двоичной трансляции кодов х86 в коды Эльбрус, что обеспечивает максимальное быстродействие операционной системы и прикладного программного обеспечения. Для ускорения процесса разработки были использованы наработки и компетенции АО «МЦСТ», полученные при создании собственной операционной системы «Эльбрус».

В соответствии с устоявшимся принципом наименований релизов для идентификации варианта операционной системы «Astra Linux Special Edition» в честь 75-летия прорыва советскими войсками кольца блокады Ленинграда принято решение о присвоении ему имени города-героя – «Ленинград».

Работы проводятся в соответствии с согласованным сторонами планом-графиком, а полученные предварительные результаты позволяют говорить о том, что в 2018 году защищенная операционная система «Astra Linux Special Edition» сможет в полной мере применяться на компьютерах с отечественной архитектурой Эльбрус для создания информационных систем любой сложности, обрабатывающих информацию ограниченного доступа.

В настоящее время операционная система уже работает на компьютерах с российскими процессорами Байкал-Т1 и 1890ВМ8Я (КОМДИВ). Кроме того, операционная система функционирует на любом типе устройств (рабочие станции, тонкие клиенты, планшеты, серверы, системы хранения данных и др.) на процессорной архитектуре х86 (релиз «Смоленск»), мобильных устройствах с процессорами ARM (релиз «Новороссийск»), мейнфреймах IBM System z (релиз «Мурманск») и IBM System p, а также серверах Yadro с микропроцессорами Power8 (релиз «Керчь»).

За счёт такой универсальности операционная система может применяться для решения практически любых задач, а наличие необходимых сертификатов соответствия требованиям безопасности информации делает возможным ее применение для обработки любой информации ограниченного доступа.