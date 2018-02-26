«Ростелеком» представил облачное решение для защиты веб-ресурсов

«Ростелеком» совместно с NGENIX (входит в ГК «Ростелеком») представил новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов. Внедрение решения позволит «Ростелекому» расширить линейку сервисов информационной безопасности и предложить клиентам новые механизмы защиты, успешно опробованные компанией NGENIX.

Облачное решение позволяет корпоративным клиентам получить многоуровневую защиту веб-ресурсов от широкого спектра атак без раскрытия «чувствительных данных», таких как банковская тайна и персональные данные клиентов. В состав решения входит защита от DDoS-атак, эксплуатации уязвимостей веб-приложений и других противоправных действий киберпреступников (Web Application Firewall), ускорение сайта за счет использования сети доставки контента (CDN), а также защищенный распределенный сервис DNS. Облачное решение не требует подключения к определенному оператору связи, а также покупки оборудования и лицензий и содержания штата специалистов по информационной безопасности, что позволяет клиенту сфокусироваться на развитии своего бизнеса, а задачи по информационной безопасности передать на аутсорсинг.

«Мы предоставляем клиентам возможность не погружаться в технические детали организации защиты от угроз в сети Интернет своего бизнеса: специалисты Центра кибербезопасности и защиты могут проанализировать систему ИБ заказчика и предложить оптимальный по стоимости и функциональности комплекс эффективных мер. При этом клиенты «Ростелекома» получают сервисы ИБ наряду с традиционными телекоммуникационными и облачными решениями от одного оператора - оказание услуг удобно и легко контролировать», — сказал Муслим Меджлумов, директор центра кибербезопасности и защиты «Ростелекома».

«Недоступный из-за DDoS-атаки сайт является прямой угрозой репутации компании и лояльности клиентов, не говоря уже о краже персональных данных пользователей. Кибератаки с каждым годом обходятся бизнесу все дороже, спрос на услуги защиты веб-ресурсов растет. Совместный облачный сервис «Ростелекома» и NGENIX в сотни раз производительнее, чем доступные на рынке «внутренние» решения. Кроме этого, облако на 30-70% сокращает затраты клиентов на организацию защиты», — отметил Константин Чумаченко, генеральный директор NGENIX.

Услуга защиты и ускорения веб-ресурсов, которую компания NGENIX успешно предоставляет своим корпоративным клиентам, среди которых крупные торговые сети, банки и образовательные учреждения, теперь будет доступна клиентам «Ростелекома».