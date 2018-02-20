World Class перевел платежи в автокассы

Консорциум, в который вошли компании «Передовые системы самообслуживания» (разработчик программной платформы, входит в ГК «АйТи»), «СМТ Инжиниринг» (поставщик терминалов самообслуживания) и Сбербанк (услуги эквайринга), представил совместную разработку, благодаря которой World Class получила современные инструменты для повышения клиентоориентированности и экономической эффективности бизнеса.

World Class – крупнейшая отечественная фитнес-корпорация, которая оперирует 39 собственными и 43 франчайзинговыми клубами в 32 городах в 5 странах, является лидером по оказанию фитнес-услуг в сегментах «люкс» и «премиум». Компания стремится поддерживать свой высокий статус, развивается и старается быть в курсе всех инноваций для бизнеса, внедряя лучшие из них. Одной из актуальных задач, стоящих перед World Class, является сокращение накладных расходов фитнес-клубов за счет уменьшения обслуживающего персонала, находящегося в кассовой зоне.

Ранее процесс оплаты фитнес-услуг был организован через традиционные кассы (доля платежей составляла более 90%) и через мобильное приложение, интегрированное с 1С. Такое положение вещей не устраивало руководство World Class, и был инициирован проект, направленный на качественное повышение сервиса. Основная задача сводилась к обеспечению максимального комфорта посетителей фитнесс-клуба путем организации процесса оплаты услуг без необходимости использования традиционных касс. Для этого требовалось гибкое и готовое решение, которое бы интегрировалось с существующей учетной системой и позволяло в будущем легко адаптироваться для новых бизнес-задач в системе самообслуживания. Это решение должно было максимально автоматизировать процесс обслуживания клиентов, тем самым существенно сократив очереди в кассы в часы пик. При этом система должна была иметь понятный и стильный мультиязычный интерфейс, поддерживать высокую скорость обмена информации, обеспечивать онлайн-мониторинг всех транзакций, а также учет услуг с разной ставкой НДС.

В рамках проекта во всех собственных клубах фитнес-сети по московскому региону были установлены 40 автокасс. Теперь посетители, пройдя идентификацию с помощью сканера штрих-кода, считывателя RFID-метки или ручного ввода с экранной клавиатуры, могут самостоятельно оплатить предоставленные им в клубе услуги любым удобным способом – с помощью банковской карты или наличных денег, получив фискальный чек по завершению операции.

Управление автокассами осуществляет система, построенная на программном решении «ПСС.Платформа», предназначенном для автоматизации информационного обмена с поставщиками различных услуг и предоставления этих услуг конечным пользователям с использованием устройств самообслуживания. Перечень услуг формируется менеджером фитнес-клуба в учетной системе, который впоследствии передается в систему в случае успешной аутентификации пользователя. Важно отметить, что World Class одним из первых в своем сегменте реализовал онлайн-фискализацию в соответствии с 54-ФЗ на таких устройствах самообслуживания как автокасса.

«В этом проекте удалось объединить существующую учетную систему заказчика и нашу собственную разработку – "ПСС.Платформа", создав таким образом комплексную программную среду, которая дает возможность централизованно управлять сетью терминальных устройств и получать информацию технического и финансового мониторинга в режиме онлайн, – отметил Илья Князев, генеральный директор компании «Передовые системы самообслуживания». – Важно отметить, что благодаря универсальности платформы, при необходимости можно легко нарастить функциональность системы в зависимости от конкретных задач, стоящих в данный момент или в перспективе перед заказчиком».

«Аудитория фитнес-клубов World Class современная и динамичная, поэтому переход от оплаты через кассира к самостоятельной работе через терминал прошел достаточно быстро и безболезненно, без помощи консультанта. Интерфейсы программного решения, построенного на основе "ПСС.Платформы", логически просты в применении и отличаются высокой скоростью загрузки. Внедрив технологическое решение от ПСС, "СМТ Инжиниринг" и Сбербанка, мы обеспечили наших клиентов современным удобным инструментом, который позволил сократить время обслуживания и повысить качество услуг, – сказал Николай Прянишников, генеральный директор World Class.